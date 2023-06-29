ТОП 3: найкращі електрокари у 2023 році

Volkswagen ID Buzz став електрокаром 2023 року за версією британського What car? Фото: wikipedia

Торік українці встановили рекорд з придбання електрокарів, купивши на понад 45% більше електричних машин, ніж у 2021-му. І це не дивно, з огляду на те, що ціна на паливо в Україні постійно сягає меж.

Експерти британського видання What car? обрали найкращі моделі електрокарів у 2023 році. Пропонуємо розглянути трійку лідерів.

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1. Volkswagen ID Buzz

Фото: wikipedia

Ціна в Великій Британії – від 58 915 фунтів.

Ретро-дизайн, поєднання практичність MPV з комфортом SUV преміумкласу та низькими експлуатаційними витратами.

Плюси

Приємно керувати з комфортною їздою.

Надзвичайно практичний.

Висока вартість перепродажу.

Мінуси

У 7-місній версії поки не доступний.

Незручні елементи керування кондиціонером та інформаційно-розважальною системою.

Ефективність могла б бути кращою.

2. Tesla Model 3

Фото: wikipedia

Ціна в Великій Британії – від 42 990 фунтів.

Найменший автомобіль американського бренду гарний у керуванні, наповнений технологіями, швидкий та практичний.

Плюси

Дике прискорення, особливо у версії Performance.

Великий діапазон між зарядами.

Місткий багажник.

Швидка зарядка через плідну мережу Tesla Supercharger.

Мінуси

Конкуренти тихіші на ходу.

Управління не таке цікаве, як у найкращих конкурентів з бензиновими двигунами.

Декому здається, що поїздка дещо жорстка.

3. Genesis GV60

Фото: wikipedia

Ціна в Великій Британії – від 53 905 фунтів.

Цей електрокар є сестринською моделлю Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6, тому має великий запас ходу та можливість надшвидкого заряджання акумуляторів. Це – найкращий електричний позашляховик року.

Плюси

Чудовий інтер'єр.

Надзвичайно тихий в русі.

Чудова інформаційно-розважальна система.

Мінуси

Багажник не великий.

Простір ззаду середній.

Додаткові камери не такі хороші, як традиційні дверні дзеркала.

Раніше ми писали, як Україна стала лідером в Європі за динамікою покупок гібридних авто.

Також публікували невтішні результати світового рейтингу надійності автомобілів.