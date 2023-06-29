ТОП 3: найкращі електрокари у 2023 році

Найкращі електрокари у 2023 році: ТОП 3
Торік українці встановили рекорд з придбання електрокарів, купивши на понад 45% більше електричних машин, ніж у 2021-му. І це не дивно, з огляду на те, що ціна на паливо в Україні постійно сягає меж.
Експерти британського видання What car? обрали найкращі моделі електрокарів у 2023 році. Пропонуємо розглянути трійку лідерів.
1. Volkswagen ID Buzz
Ціна в Великій Британії – від 58 915 фунтів.
Ретро-дизайн, поєднання практичність MPV з комфортом SUV преміумкласу та низькими експлуатаційними витратами.
Плюси
- Приємно керувати з комфортною їздою.
- Надзвичайно практичний.
- Висока вартість перепродажу.
Мінуси
- У 7-місній версії поки не доступний.
- Незручні елементи керування кондиціонером та інформаційно-розважальною системою.
- Ефективність могла б бути кращою.
2. Tesla Model 3
Ціна в Великій Британії – від 42 990 фунтів.
Найменший автомобіль американського бренду гарний у керуванні, наповнений технологіями, швидкий та практичний.
Плюси
- Дике прискорення, особливо у версії Performance.
- Великий діапазон між зарядами.
- Місткий багажник.
- Швидка зарядка через плідну мережу Tesla Supercharger.
Мінуси
- Конкуренти тихіші на ходу.
- Управління не таке цікаве, як у найкращих конкурентів з бензиновими двигунами.
- Декому здається, що поїздка дещо жорстка.
3. Genesis GV60
Ціна в Великій Британії – від 53 905 фунтів.
Цей електрокар є сестринською моделлю Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6, тому має великий запас ходу та можливість надшвидкого заряджання акумуляторів. Це – найкращий електричний позашляховик року.
Плюси
- Чудовий інтер'єр.
- Надзвичайно тихий в русі.
- Чудова інформаційно-розважальна система.
Мінуси
- Багажник не великий.
- Простір ззаду середній.
- Додаткові камери не такі хороші, як традиційні дверні дзеркала.
Раніше ми писали, як Україна стала лідером в Європі за динамікою покупок гібридних авто.
Також публікували невтішні результати світового рейтингу надійності автомобілів.