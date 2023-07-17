Tesla нарешті випустила пікап Cybertruck: перше фото
На заводі Gigafactory в Техасі Tesla побудувала перший електричний пікап Cybertruck. Про це повідомили на сторінці компанії Ілона Маска в Twiter.
Обмежене виробництво машин мало розпочатися цього літа, а перші замовники, якими, ймовірно, будуть співробітники та інсайдери Tesla, отримають авто наприкінці вересня. Масове ж виробництво стартує лише після повного налагодження усіх промислових та логістичних ланцюжків.
Перший Cybertruck, ймовірно, є виробничою моделлю, приклад випуску якої Tesla масштабує для створення найефективнішого методу масового виробництва.
Технічні характеристики Cybertruck
- вантажопідйомність 1600 кг;
- тягова сила від 3400 до 6300 кг залежно від варіанту
- зовнішнє сховище 2,8 кубометра;
- кут в'їзду 35 градусів;
- кут з'їзду 28 градусів;
- дорожній просвіт до 16 дюймів (40,64 см);
- час розгону до 100 км/год – 2,9 секунди.
Раніше в Tesla заявляли, що випустять перший пікап у 2021 році. Втім, цей термін постійно переносили. За словами Ілона Маска це відбувалося через брак деталей.
Ціна Cybertruck
- від 39,9 тис. дол за одномоторну модель;
- 70 тис. дол за модель з трьома двигунами.
На зборах акціонерів Tesla у травні Маск повідомив про плани випускати 250 тис. одиниць Cybertruck на рік.
Раніше ми писали, що згідно з дослідженням якості асто найбільш схильним до частих поломок виявилися електромобілі. Lucid зібрав 340 поломок на 100 авто, Polestar — 313, Rivian — 282, та Tesla — 257.
Також повідомлялося, що Tesla Model 3 увійшла до трійки кращих електрокарів 2023 року.