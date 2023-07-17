Tesla нарешті випустила пікап Cybertruck: перше фото

Ілон Маск пообіцяв розпочати масове виробництво Cybertruck у 2024 році. Фото: insideevs

На заводі Gigafactory в Техасі Tesla побудувала перший електричний пікап Cybertruck. Про це повідомили на сторінці компанії Ілона Маска в Twiter.

Обмежене виробництво машин мало розпочатися цього літа, а перші замовники, якими, ймовірно, будуть співробітники та інсайдери Tesla, отримають авто наприкінці вересня. Масове ж виробництво стартує лише після повного налагодження усіх промислових та логістичних ланцюжків.

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Перший Cybertruck, ймовірно, є виробничою моделлю, приклад випуску якої Tesla масштабує для створення найефективнішого методу масового виробництва.

Технічні характеристики Cybertruck

вантажопідйомність 1600 кг;

тягова сила від 3400 до 6300 кг залежно від варіанту

зовнішнє сховище 2,8 кубометра;

кут в'їзду 35 градусів;

кут з'їзду 28 градусів;

дорожній просвіт до 16 дюймів (40,64 см);

час розгону до 100 км/год – 2,9 секунди.

Раніше в Tesla заявляли, що випустять перший пікап у 2021 році. Втім, цей термін постійно переносили. За словами Ілона Маска це відбувалося через брак деталей.

Ціна Cybertruck

від 39,9 тис. дол за одномоторну модель;

70 тис. дол за модель з трьома двигунами.

На зборах акціонерів Tesla у травні Маск повідомив про плани випускати 250 тис. одиниць Cybertruck на рік.

Співробітники Tesla позують з першим пікапом Cybertruck на гігафабриці в Остіні, штат Техас. Фото: Tesla/Twitter

Раніше ми писали, що згідно з дослідженням якості асто найбільш схильним до частих поломок виявилися електромобілі. Lucid зібрав 340 поломок на 100 авто, Polestar — 313, Rivian — 282, та Tesla — 257.

Також повідомлялося, що Tesla Model 3 увійшла до трійки кращих електрокарів 2023 року.