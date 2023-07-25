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Илон Маск прогнозирует дальнейшее снижение цен на электрокары Tesla

25 июля 2023 13:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Электрокары Tesla: Илон Маск прогнозирует дальнейшее снижение цен
Илон Маск пошел на понижение цен электроавтомобилей Tesla ради увеличения объемов производства. Фото: Wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Председатель совета директоров Tesla Inc. Илон Маск окончательно пожертвовал рентабельностью ради увеличения объемов производства. При обсуждении результатов компании за II квартал 2023 года он намекнул на дальнейшее снижение цен на электрокары Tesla.

По итогам шести месяцев 2023 года американский производитель электротранспорта Tesla поставила на рынок более 889 тыс. машин, что превышает совокупные продажи электрокаров Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz и Porsche, сообщает УкрАвтопром.

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В 2023 году Tesla меняла цены на свою продукцию многократно

  • В середине января Tesla снизила цены на модельный ряд до 18%. До этого автогигант не выполнил прогноз поставок на 2022 год и потерял две трети рыночной стоимости.
  • В начале апреля цены на Model S и Model X снова снизились, а через две недели была уменьшена стоимость Model Y.

Такая стратегия компании привела к рекордным поставкам во втором квартале 2023 года – 466 140 автомобилей по всему миру. В то же время, цена акций Tesla выросла почти на 140%.

Да, рентабельность производства снизилась с 26% в прошлом году до 17% в 2023 году. Но Маск считает, что эта жертва в пользу объемов производства имеет смысл.

Ранее мы писали, что компания Ford радикально снизила цены на свои полностью электрические грузовики F-150 Lightning. Базовый вариант модели будет стоить чуть менее 40 000 долларов.

Также сообщалось, что в Украину за первые полгода 2023-го ввезли рекордное количество электрокаров.

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