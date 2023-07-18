На що українці звертають особливу увагу при виборі авто

Для жінок ціна автомобіля важливіша, ніж для чоловіків. Фото: freepik

При виборі автомобіля українці насамперед цікавляться ціною машини. Але дуже нечасто питають про умови кредитування.

Опитування провела компанія Autolist на замовлення порталу Avtosota.

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Що цікавить українців під час вибору авто

ціна — 79%;

надійність — 65%;

відсутність нав’язаних послуг при купівлі — 45%;

витрата пального — 39%;

комплектація — 31%;

коробка передач — 29%;

зручність салону — 25%;

клас автомобіля — 22%;

тип кузова — 21%;

зовнішній вигляд — 21%.

Що мало цікавить українців при виборі авто

кредитування при купывлі — 17%;

марка авто — 16%;

обробка інтер’єру — 7%;

залишкова вартість при перепродажі — 5%;

наявність автомобіля на складі продавця — 4%.

Що цікавить при купівлі вживаного авто

технічний стан — 81%;

відсутність випадків ДТП — 61%;

рік випуску — 57%;

ціна — 49%;

стан кузова — 48%;

пробіг — 31%.

Гендерні відмінності

Для жінок вартість нового авто при купівлі важливіше (86%), ніж для чоловіків (72%). Чоловіки звертають увагу на надійність (66% проти 64% жінок), тип кузова (25% проти 16%) та марку авто (18% проти 15%).

Щодо вживаних авто, то чоловіків частіше турбує стан кузова та покриття (56%), ніж жінок (43%). Жінки дивляться насамперед на вартість автомобіля (52% проти 45% чоловіків) та технічний стан авто (85% проти 77%).

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