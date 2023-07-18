На що українці звертають особливу увагу при виборі авто: дослідження
18 липня 2023 11:13
Для жінок ціна автомобіля важливіша, ніж для чоловіків. Фото: freepik
При виборі автомобіля українці насамперед цікавляться ціною машини. Але дуже нечасто питають про умови кредитування.
Опитування провела компанія Autolist на замовлення порталу Avtosota.
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Що цікавить українців під час вибору авто
- ціна — 79%;
- надійність — 65%;
- відсутність нав’язаних послуг при купівлі — 45%;
- витрата пального — 39%;
- комплектація — 31%;
- коробка передач — 29%;
- зручність салону — 25%;
- клас автомобіля — 22%;
- тип кузова — 21%;
- зовнішній вигляд — 21%.
Що мало цікавить українців при виборі авто
- кредитування при купывлі — 17%;
- марка авто — 16%;
- обробка інтер’єру — 7%;
- залишкова вартість при перепродажі — 5%;
- наявність автомобіля на складі продавця — 4%.
Що цікавить при купівлі вживаного авто
- технічний стан — 81%;
- відсутність випадків ДТП — 61%;
- рік випуску — 57%;
- ціна — 49%;
- стан кузова — 48%;
- пробіг — 31%.
Гендерні відмінності
- Для жінок вартість нового авто при купівлі важливіше (86%), ніж для чоловіків (72%). Чоловіки звертають увагу на надійність (66% проти 64% жінок), тип кузова (25% проти 16%) та марку авто (18% проти 15%).
- Щодо вживаних авто, то чоловіків частіше турбує стан кузова та покриття (56%), ніж жінок (43%). Жінки дивляться насамперед на вартість автомобіля (52% проти 45% чоловіків) та технічний стан авто (85% проти 77%).
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