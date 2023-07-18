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На що українці звертають особливу увагу при виборі авто: дослідження

18 липня 2023 11:13
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
На що українці звертають особливу увагу при виборі авто
Для жінок ціна автомобіля важливіша, ніж для чоловіків. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

При виборі автомобіля українці насамперед цікавляться ціною машини. Але дуже нечасто питають про умови кредитування.

Опитування провела компанія Autolist на замовлення порталу Avtosota.

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Що цікавить українців під час вибору авто

  • ціна — 79%;
  • надійність — 65%;
  • відсутність нав’язаних послуг при купівлі — 45%;
  • витрата пального — 39%;
  • комплектація — 31%;
  • коробка передач — 29%;
  • зручність салону — 25%;
  • клас автомобіля — 22%;
  • тип кузова — 21%;
  • зовнішній вигляд — 21%.

Що мало цікавить українців при виборі авто

  • кредитування при купывлі — 17%;
  • марка авто — 16%;
  • обробка інтер’єру — 7%;
  • залишкова вартість при перепродажі — 5%;
  • наявність автомобіля на складі продавця — 4%.

Що цікавить при купівлі вживаного авто

  • технічний стан — 81%;
  • відсутність випадків ДТП — 61%;
  • рік випуску — 57%;
  • ціна — 49%;
  • стан кузова — 48%;
  • пробіг — 31%.

Гендерні відмінності

  • Для жінок вартість нового авто при купівлі важливіше (86%), ніж для чоловіків (72%). Чоловіки звертають увагу на надійність (66% проти 64% жінок), тип кузова (25% проти 16%) та марку авто (18% проти 15%).
  • Щодо вживаних авто, то чоловіків частіше турбує стан кузова та покриття (56%), ніж жінок (43%). Жінки дивляться насамперед на вартість автомобіля (52% проти 45% чоловіків) та технічний стан авто (85% проти 77%).

Раніше повідомлялося, що за червень в Україні зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже вдвічі більше, ніж торік. Також ми писали, про ТОП-5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують.

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