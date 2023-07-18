На что украинцы обращают особое внимание при выборе авто: исследование
18 июля 2023 11:13
Для женщин цена автомобиля важнее, чем для мужчин. Фото: freepik
При выборе автомобиля украинцы прежде всего интересуются ценой машины. Но очень редко спрашивают об условиях кредитования.
Опрос провела компания Autolist по заказу портала Avtosota.
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Что интересует украинцев при выборе авто
- цена — 79%;
- надежность — 65%;
- отсутствие навязанных услуг при покупке — 45%;
- расход топлива — 39%;
- комплектация — 31%;
- коробка передач — 29%;
- удобство салона — 25%;
- класс автомобиля — 22%;
- тип кузова — 21%;
- внешний вид — 21%.
Что мало интересует украинцев при выборе авто
- кредитование при покупке — 17%;
- марка авто — 16%;
- отделка интерьера — 7%;
- остаточная стоимость при перепродаже — 5%;
- наличие автомобиля на складе продавца — 4%.
Что интересует при покупке подержанного авто
- техническое состояние — 81%;
- отсутствие случаев ДТП — 61%;
- год выпуска — 57%;
- цена — 49%;
- состояние кузова — 48%;
- пробег — 31%.
Гендерные отличия
- Для женщин стоимость нового авто при покупке важнее (86%), чем для мужчин (72%). Мужчины обращают внимание на надежность (66% против 64% женщин), тип кузова (25% против 16%) и марку авто (18% против 15%).
- Относительно б/у авто, то мужчин чаще беспокоит состояние кузова и покрытия (56%), чем женщин (43%). Женщины смотрят, прежде всего, на стоимость автомобиля (52% против 45% мужчин) и техническое состояние авто (85% против 77%).
Ранее сообщалось, что за июнь в Украине зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем за первый месяц лета прошлого года. Также мы писали о ТОП-5 самых мощных автомобилей, доступных в Украине, и сколько они стоят.