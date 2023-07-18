На что украинцы обращают особое внимание при выборе авто

Для женщин цена автомобиля важнее, чем для мужчин. Фото: freepik

При выборе автомобиля украинцы прежде всего интересуются ценой машины. Но очень редко спрашивают об условиях кредитования.

Опрос провела компания Autolist по заказу портала Avtosota.

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Что интересует украинцев при выборе авто

цена — 79%;

надежность — 65%;

отсутствие навязанных услуг при покупке — 45%;

расход топлива — 39%;

комплектация — 31%;

коробка передач — 29%;

удобство салона — 25%;

класс автомобиля — 22%;

тип кузова — 21%;

внешний вид — 21%.

Что мало интересует украинцев при выборе авто

кредитование при покупке — 17%;

марка авто — 16%;

отделка интерьера — 7%;

остаточная стоимость при перепродаже — 5%;

наличие автомобиля на складе продавца — 4%.

Что интересует при покупке подержанного авто

техническое состояние — 81%;

отсутствие случаев ДТП — 61%;

год выпуска — 57%;

цена — 49%;

состояние кузова — 48%;

пробег — 31%.

Гендерные отличия

Для женщин стоимость нового авто при покупке важнее (86%), чем для мужчин (72%). Мужчины обращают внимание на надежность (66% против 64% женщин), тип кузова (25% против 16%) и марку авто (18% против 15%).

Относительно б/у авто, то мужчин чаще беспокоит состояние кузова и покрытия (56%), чем женщин (43%). Женщины смотрят, прежде всего, на стоимость автомобиля (52% против 45% мужчин) и техническое состояние авто (85% против 77%).

Ранее сообщалось, что за июнь в Украине зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем за первый месяц лета прошлого года. Также мы писали о ТОП-5 самых мощных автомобилей, доступных в Украине, и сколько они стоят.