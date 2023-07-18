Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow На что украинцы обращают особое внимание при выборе авто: исследование arrow

На что украинцы обращают особое внимание при выборе авто: исследование

18 июля 2023 11:13
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
На что украинцы обращают особое внимание при выборе авто
Для женщин цена автомобиля важнее, чем для мужчин. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

При выборе автомобиля украинцы прежде всего интересуются ценой машины. Но очень редко спрашивают об условиях кредитования.

Опрос провела компания Autolist по заказу портала Avtosota.

Читайте также:

Что интересует украинцев при выборе авто

  • цена — 79%;
  • надежность — 65%;
  • отсутствие навязанных услуг при покупке — 45%;
  • расход топлива — 39%;
  • комплектация — 31%;
  • коробка передач — 29%;
  • удобство салона — 25%;
  • класс автомобиля — 22%;
  • тип кузова — 21%;
  • внешний вид — 21%.

Что мало интересует украинцев при выборе авто

  • кредитование при покупке — 17%;
  • марка авто — 16%;
  • отделка интерьера — 7%;
  • остаточная стоимость при перепродаже — 5%;
  • наличие автомобиля на складе продавца — 4%.

Что интересует при покупке подержанного авто

  • техническое состояние — 81%;
  • отсутствие случаев ДТП — 61%;
  • год выпуска — 57%;
  • цена — 49%;
  • состояние кузова — 48%;
  • пробег — 31%.

Гендерные отличия

  • Для женщин стоимость нового авто при покупке важнее (86%), чем для мужчин (72%). Мужчины обращают внимание на надежность (66% против 64% женщин), тип кузова (25% против 16%) и марку авто (18% против 15%).
  • Относительно б/у авто, то мужчин чаще беспокоит состояние кузова и покрытия (56%), чем женщин (43%). Женщины смотрят, прежде всего, на стоимость автомобиля (52% против 45% мужчин) и техническое состояние авто (85% против 77%).

Ранее сообщалось, что за июнь в Украине зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем за первый месяц лета прошлого года. Также мы писали о ТОП-5 самых мощных автомобилей, доступных в Украине, и сколько они стоят.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз