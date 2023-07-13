Топ-8 лучших кроссоверов и внедорожников в мире

Автомобиль Lexus LX. Фото: InfoCar

В последние годы концепция Sport Utility Vehicle стала очень популярной. Автопроизводители стали отказываться от легковых автомобилей в пользу кроссоверов и внедорожников. В общей сложности существует восемь транспортных средств, которые считаются наиболее комфортными.

Об этом сообщает Avtosota, со ссылкой на ответ журналистов HotCars.

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Mitsubishi Pajero

В 90-х годах этот автомобиль считался одним из самых лучших внедорожников средних размеров. Он мог похвастаться наличием отличных характеристик и удобного салона. Рейтинг надежности этого автомобиля — 10/10. Он идеально подойдет для бездорожья, дальних или городских поездок.

Mitsubishi Pajero. Фото: Wikipedia

Toyota 4Runner

Ранее этот автомобиль делил платформу со старым Hilux, зарекомендовавшим себя как один из "долгоиграющих" автомобилей в мире. Однако надежность современного Toyota 4Runner оценивается в 10 баллов из 10.

Транспортное средство имеет отличные грузовые возможности, сопоставимые с пикапом.

Toyota 4Runner. Фото: Jdpower

Volvo XC90

Первое поколение автомобиля является одним из самых неоцененных кроссоверов за свои деньги. В нем хорошие характеристики сочетались с беспроблемностью и безопасностью. Оценка надежности — 10 из 10.

Volvo XC90. Фото: Car and drive

Lexus LX

Этот автомобиль считается модным вариантом Land Cruiser. Он обладает отличными внедорожными характеристиками. JD Power присудил машине за беспроблемную эксплуатацию 83 балла из 100.

Оценка надежности этой модели от владельцев составила 10 из 10 баллов.

Lexus LX. Фото: Info Car

Mercedes-Benz G-Class

Владельцы автомобиля оценили его беспроблемность в 10 из 10 баллов. Mercedes-Benz G-Class считается надежным и мощным.

Мерседес-бенз G-Class. Фото: Klassen

Kia Sportage

"Корейские автомобили прошли долгий путь, и за два десятилетия отобрали значительную долю рынка японских автопроизводителей. Отдельно в этом списке стоит компания Kia с ее бестселлером Sportage", — говорится в сообщении.

Автомобиль получил заслуженное признание покупателей всего несколько лет назад. Оценка надежности — 10/10.

Kia Sportage. Фото: Укравтопром

Ford Explorer

Этот кроссовер считается идеальным для семьи.

Ford создала достойного преемника старых Bronco. У Explorer есть положительные отзывы от покупателей. Оценка надежности от владельцев — 10 баллов из 10.

Ford Explorer. Фото: Info Car

Jeep Wrangler

Этот внедорожник надежный и проходной. Корни Jeep Wrangler уходят в военные автомобили. Автомобиль показывает достойные характеристики беспроблемности. Оценка надежности от владельцев — 10 баллов из 10.

Jeep Wrangler. Фото: Motorcar

Напомним, за рулем у водителя часто появляются привычки, которые вредят автомобилю. Чтобы не тратить лишние деньги на дорогостоящий ремонт, узнайте, какие снаружи безопасные действия могут привести к преждевременному износу деталей авто.