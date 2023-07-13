Топ-8 найкращих кросоверів та позашляховиків у світі

Автомобіль Lexus LX. Фото: InfoCar

Останніми роками концепція Sport Utility Vehicle стала дуже популярною. Автовиробники почали відмовлятися від легкових автівок на користь кросоверів та позашляховиків. Загалом існує вісім транспортних засобів, які вважають найкомфортнішими.

Про це повідомляє Avtosota, з посиланням на відповідь журналістів HotCars.

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Mitsubishi Pajero

У 90-х роках цей автомобіль вважався одним з найкращих позашляховиків середніх розмірів. Він міг похвалитися наявністю відмінних характеристик та зручного салону. Рейтинг надійності цієї автівки — 10/10. Вона ідеально підійде для бездоріжжя, далеких чи міських поїздок.

Mitsubishi Pajero. Фото: Wikipedia

Toyota 4Runner

Раніше цей автомобіль ділив платформу зі старим Hilux, який зарекомендував себе як один із "довгограючих" автомобілів у світі. Однак надійність сучасного Toyota 4Runner оцінюється в 10 балів з 10.

Транспортний засіб має відмінні вантажні можливості, які можна порівняти з пікапом.

Toyota 4Runner. Фото: Jdpower

Volvo XC90

Перше покоління автівки є одним із найбільш неоцінених кросоверів за свої гроші. У ньому хороші характеристики поєднувалися з безпроблемністю, а також безпекою. Оцінка надійності — 10 із 10.

Volvo XC90. Фото: Car and drive

Lexus LX

Ця автівка вважається модним варіантом Land Cruiser. Вона має відмінні позашляхові характеристики. JD Power присудив машині за безпроблемну експлуатацію 83 бали зі 100.

Оцінка надійності цієї моделі від власників склала 10 балів з 10.

Lexus LX. Фото: Info Car

Mercedes-Benz G-Class

Власники автомобіля оцінили його безпроблемність у 10 з 10 балів. Mercedes-Benz G-Class вважається надійним та дуже потужним.

Mercedes-Benz G-Class. Фото: Klassen

Kia Sportage

"Корейські автомобілі пройшли довгий шлях, і за два десятиліття відібрали значну частку ринку японських автовиробників. Окремо у цьому списку стоїть компанія Kia з її бестселером Sportage", — йдеться у повідомленні.

Автомобіль отримав заслужене визнання покупців лише декілька років тому. Оцінка надійності — 10/10.

Kia Sportage. Фото: Укравтопром

Ford Explorer

Цей кросовер вважається ідеальним для сім'ї.

Ford створила гідного наступника старих Bronco. Explorer має позитивні відгуки від покупців. Оцінка надійності від власників – 10 балів із 10.

Ford Explorer. Фото: Info Car

Jeep Wrangler

Цей позашляховик є надійним та прохідним. Коріння Jeep Wrangler йде до військових автомобілі. Автомобіль демонструє гідні показники безпроблемності. Оцінка надійності від власників — 10 балів із 10.

Jeep Wrangler. Фото: Motorcar

Нагадаємо, за кермом у водія часто з'являються звички, які шкодять автомобілю. Щоб не витрачати зайві гроші на дорогий ремонт, дізнайтеся, які зовні безпечні дії можуть призвести до передчасного зносу деталей авто.