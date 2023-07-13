Топ-8 найкращих кросоверів та позашляховиків у світі
Останніми роками концепція Sport Utility Vehicle стала дуже популярною. Автовиробники почали відмовлятися від легкових автівок на користь кросоверів та позашляховиків. Загалом існує вісім транспортних засобів, які вважають найкомфортнішими.
Про це повідомляє Avtosota, з посиланням на відповідь журналістів HotCars.
Mitsubishi Pajero
У 90-х роках цей автомобіль вважався одним з найкращих позашляховиків середніх розмірів. Він міг похвалитися наявністю відмінних характеристик та зручного салону. Рейтинг надійності цієї автівки — 10/10. Вона ідеально підійде для бездоріжжя, далеких чи міських поїздок.
Toyota 4Runner
Раніше цей автомобіль ділив платформу зі старим Hilux, який зарекомендував себе як один із "довгограючих" автомобілів у світі. Однак надійність сучасного Toyota 4Runner оцінюється в 10 балів з 10.
Транспортний засіб має відмінні вантажні можливості, які можна порівняти з пікапом.
Volvo XC90
Перше покоління автівки є одним із найбільш неоцінених кросоверів за свої гроші. У ньому хороші характеристики поєднувалися з безпроблемністю, а також безпекою. Оцінка надійності — 10 із 10.
Lexus LX
Ця автівка вважається модним варіантом Land Cruiser. Вона має відмінні позашляхові характеристики. JD Power присудив машині за безпроблемну експлуатацію 83 бали зі 100.
Оцінка надійності цієї моделі від власників склала 10 балів з 10.
Mercedes-Benz G-Class
Власники автомобіля оцінили його безпроблемність у 10 з 10 балів. Mercedes-Benz G-Class вважається надійним та дуже потужним.
Kia Sportage
"Корейські автомобілі пройшли довгий шлях, і за два десятиліття відібрали значну частку ринку японських автовиробників. Окремо у цьому списку стоїть компанія Kia з її бестселером Sportage", — йдеться у повідомленні.
Автомобіль отримав заслужене визнання покупців лише декілька років тому. Оцінка надійності — 10/10.
Ford Explorer
Цей кросовер вважається ідеальним для сім'ї.
Ford створила гідного наступника старих Bronco. Explorer має позитивні відгуки від покупців. Оцінка надійності від власників – 10 балів із 10.
Jeep Wrangler
Цей позашляховик є надійним та прохідним. Коріння Jeep Wrangler йде до військових автомобілі. Автомобіль демонструє гідні показники безпроблемності. Оцінка надійності від власників — 10 балів із 10.
Нагадаємо, за кермом у водія часто з'являються звички, які шкодять автомобілю. Щоб не витрачати зайві гроші на дорогий ремонт, дізнайтеся, які зовні безпечні дії можуть призвести до передчасного зносу деталей авто.