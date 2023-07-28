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Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода электрокаров, – СМИ

28 июля 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода электрокаров, – СМИ
Журналисты намерены обратиться в суд, чтобы Tesla наказали за махинации с некорректными данными о запасе хода. Фото: autoua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Журналисты Reuters утверждают, что поймали Илона Маска на лжи. У них есть доказательства, как компания Tesla намеренно завышала данные о запасе хода своих электромобилей.

В статье говорится, что якобы сам генеральный директор Tesla Илон Маск лично распорядился подделывать результаты измерения запаса хода своих электромобилей с помощью цикла EPA.

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Зачем завышать запас хода

Маск таким образом хотел сделать электрокары Tesla более привлекательными в глазах клиентов, чем прямые конкуренты автопроизводителя. Ведь запас хода является самым главным показателем, на который обращают внимание покупатели электрических машин.

Обман длится уже несколько лет. С этой целью даже написали алгоритм для дальномера, демонстрировавший водителям завышенные оценки запаса хода.

Какими будут последствия для Tesla

Реальный запас хода электромобилей Tesla проверили эксперты портала Recurrent. Результат ошеломил многих. Оказалось, что электрокары Tesla проезжают в среднем на 40% меньше официально заявленного запаса хода. А зимой этот показатель вообще падает еще на 15%.

Журналисты Reuters будут обращаться в суд для наказания компании Tesla за ложь. В Tesla сохраняют снаружи олимпийское спокойствие и пока не комментируют обнародованный компромат.

Ранее мы писали о ТОП-3 семейных электрокарах в Украине в 2023 году. Также сообщалось, что украинцы обращают особое внимание при выборе авто.

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