Chery выпускает компактный бюджетный электрокар по цене от 9000 долларов

Chery eQ1 в скором времени появится на китайском рынке. Фото: Weibo

Chery представила новое поколение компактного городского электрокара eQ1, ранее известного под названием Little Ant. Автомобиль отличается бюджетным ценником и солидным запасом хода.

Цвет и маркировка

Пока известно о двух цветах кузова нового Chery eQ1: зеленый и фиолетовый. Впереди разместили логотип QQ, которым маркируют линейку небольших городских автомобилей Chery в Китае.

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Авто оснащено

двумя дверями;

относительно большими фарами;

сильно наклоненными передними стойками.

Патентные изображения свидетельствуют, что на задней части автомобиля будут:

горизонтальная светодиодная полоса для фонарей;

новый бампер;

спойлер на крыше.

Панель управления

2-спицевой руль с плоским верхом и низом;

большой 10,4-дюймовый вертикальный центральный дисплей;

вместо подлокотника установлена зарядная панель для смартфона и два порта USB.

Габариты авто: 3200 на 1670 на 1550 мм, при колесной базе 2150 мм.

Мощность (варианты)

30 кВт;

55 кВт.

Максимальная скорость

первое исполнение – 100 км/ч;

второе исполнение – 120 км/ч.

Запас хода Chery eQ1 разных вариантов от 251 км до 408 км.

В Китае оригинальная версия Chery eQ1 обойдется от 9 до 13 тыс. долларов.

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