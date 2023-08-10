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Chery выпускает компактный бюджетный электрокар по цене от 9000 долларов

10 августа 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Chery выпускает компактный бюджетный электрокар по цене от 9000 долларов
Chery eQ1 в скором времени появится на китайском рынке. Фото: Weibo
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Chery представила новое поколение компактного городского электрокара eQ1, ранее известного под названием Little Ant. Автомобиль отличается бюджетным ценником и солидным запасом хода.

Цвет и маркировка

Пока известно о двух цветах кузова нового Chery eQ1: зеленый и фиолетовый. Впереди разместили логотип QQ, которым маркируют линейку небольших городских автомобилей Chery в Китае.

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Авто оснащено

  • двумя дверями;
  • относительно большими фарами;
  • сильно наклоненными передними стойками.

Патентные изображения свидетельствуют, что на задней части автомобиля будут:

  • горизонтальная светодиодная полоса для фонарей;
  • новый бампер;
  • спойлер на крыше.

Панель управления

  • 2-спицевой руль с плоским верхом и низом;
  • большой 10,4-дюймовый вертикальный центральный дисплей;
  • вместо подлокотника установлена зарядная панель для смартфона и два порта USB.

Габариты авто: 3200 на 1670 на 1550 мм, при колесной базе 2150 мм.

Мощность (варианты)

  • 30 кВт;
  • 55 кВт.

Максимальная скорость

  • первое исполнение – 100 км/ч;
  • второе исполнение – 120 км/ч.

Запас хода Chery eQ1 разных вариантов от 251 км до 408 км.

В Китае оригинальная версия Chery eQ1 обойдется от 9 до 13 тыс. долларов.

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