Chery выпускает компактный бюджетный электрокар по цене от 9000 долларов
Chery представила новое поколение компактного городского электрокара eQ1, ранее известного под названием Little Ant. Автомобиль отличается бюджетным ценником и солидным запасом хода.
Цвет и маркировка
Пока известно о двух цветах кузова нового Chery eQ1: зеленый и фиолетовый. Впереди разместили логотип QQ, которым маркируют линейку небольших городских автомобилей Chery в Китае.
Авто оснащено
- двумя дверями;
- относительно большими фарами;
- сильно наклоненными передними стойками.
Патентные изображения свидетельствуют, что на задней части автомобиля будут:
- горизонтальная светодиодная полоса для фонарей;
- новый бампер;
- спойлер на крыше.
Панель управления
- 2-спицевой руль с плоским верхом и низом;
- большой 10,4-дюймовый вертикальный центральный дисплей;
- вместо подлокотника установлена зарядная панель для смартфона и два порта USB.
Габариты авто: 3200 на 1670 на 1550 мм, при колесной базе 2150 мм.
Мощность (варианты)
- 30 кВт;
- 55 кВт.
Максимальная скорость
- первое исполнение – 100 км/ч;
- второе исполнение – 120 км/ч.
Запас хода Chery eQ1 разных вариантов от 251 км до 408 км.
В Китае оригинальная версия Chery eQ1 обойдется от 9 до 13 тыс. долларов.
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