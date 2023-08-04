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Шесть новых электрокаров, которые существенно обесценятся в Украине в 2024 году

4 августа 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Шесть новых электрокаров, которые существенно обесценятся в Украине в 2024 году
При покупке электромобиля следует обратить внимание на такой показатель как депрециация авто – то есть сколько и за какое время машина потеряет в цене. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В июле 2023 года в Украине продолжил расти спрос на электрокары — машины с электрическими двигателями уже захватили 11% рынка новых авто, что на шесть пунктов больше, чем в прошлом году. Но, выбирая себе марку электромобиля, стоит обратить внимание не только на технические характеристики, но и менее популярный показатель — сколько машина потеряет со временем от первоначальной цены.

Соответствующее исследование провели Pro Гроші.

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В рейтинге номинируются не только европейские электрокары, но и китайские модели, ведь в Украине на них имеется спрос. Обесценивание авто происходит из-за действия нескольких факторов:

  • марка и модель;
  • пробег;
  • состояние батареи;
  • техническое состояние электрокара;
  • ситуация на рынке;
  • спрос на вторичном рынке.

Электрокары, которые за год пользования существенно обесцениваются

  1. BMW i3 на 37,65%.
  2. Leap Motor S01 на 34,16%.
  3. BMW iX на 29,64%.
  4. XPeng P5 на 29,41%.
  5. IM L7 на 27,96%.
  6. Dongfeng Nano EX1 на 27,4%.

Раньше мы писали о ТОП-10 авто с самым большим пробегом без ремонта. Также мы публиковали рейтинг лояльности к автомобильным брендам.

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