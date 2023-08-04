Шесть новых электрокаров, которые существенно обесценятся в Украине в 2024 году

При покупке электромобиля следует обратить внимание на такой показатель как депрециация авто – то есть сколько и за какое время машина потеряет в цене. Фото: freepik

В июле 2023 года в Украине продолжил расти спрос на электрокары — машины с электрическими двигателями уже захватили 11% рынка новых авто, что на шесть пунктов больше, чем в прошлом году. Но, выбирая себе марку электромобиля, стоит обратить внимание не только на технические характеристики, но и менее популярный показатель — сколько машина потеряет со временем от первоначальной цены.

Соответствующее исследование провели Pro Гроші.

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В рейтинге номинируются не только европейские электрокары, но и китайские модели, ведь в Украине на них имеется спрос. Обесценивание авто происходит из-за действия нескольких факторов:

марка и модель;

пробег;

состояние батареи;

техническое состояние электрокара;

ситуация на рынке;

спрос на вторичном рынке.

Электрокары, которые за год пользования существенно обесцениваются

BMW i3 на 37,65%. Leap Motor S01 на 34,16%. BMW iX на 29,64%. XPeng P5 на 29,41%. IM L7 на 27,96%. Dongfeng Nano EX1 на 27,4%.

Раньше мы писали о ТОП-10 авто с самым большим пробегом без ремонта. Также мы публиковали рейтинг лояльности к автомобильным брендам.