Шесть новых электрокаров, которые существенно обесценятся в Украине в 2024 году
В июле 2023 года в Украине продолжил расти спрос на электрокары — машины с электрическими двигателями уже захватили 11% рынка новых авто, что на шесть пунктов больше, чем в прошлом году. Но, выбирая себе марку электромобиля, стоит обратить внимание не только на технические характеристики, но и менее популярный показатель — сколько машина потеряет со временем от первоначальной цены.
Соответствующее исследование провели Pro Гроші.
В рейтинге номинируются не только европейские электрокары, но и китайские модели, ведь в Украине на них имеется спрос. Обесценивание авто происходит из-за действия нескольких факторов:
- марка и модель;
- пробег;
- состояние батареи;
- техническое состояние электрокара;
- ситуация на рынке;
- спрос на вторичном рынке.
Электрокары, которые за год пользования существенно обесцениваются
- BMW i3 на 37,65%.
- Leap Motor S01 на 34,16%.
- BMW iX на 29,64%.
- XPeng P5 на 29,41%.
- IM L7 на 27,96%.
- Dongfeng Nano EX1 на 27,4%.
Раньше мы писали о ТОП-10 авто с самым большим пробегом без ремонта. Также мы публиковали рейтинг лояльности к автомобильным брендам.