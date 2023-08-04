Шість нових електрокарів, які суттєво знеціняться в Україні у 2024 році
В липні 2023 року в Україні продовжив зростати попит на електрокари — машини з електричними двигунами вже захопили 11% ринку нових авто, що на шість пунктів більше, ніж торік. Але, обираючи собі марку електромобіля, варто звернути увагу не лише на технічні характеристики, але й на менш популярний показник — скільки машина втратить з часом від початкової ціни.
Відповідне дослідження провели Pro Гроші.
В рейтингу номінуються не лише європейські електрокари, а й китайські моделі, адже в Україні на них є попит. Знецінення авто відбувається через дію кількох факторів:
- марка та модель машини;
- пробіг;
- стан батареї;
- технічний стан електрокара;
- ситуація на ринку;
- попит на вторинному ринку.
Електрокари, які за рік користування істотно знецінюються
- BMW i3 на 37,65%.
- Leap Motor S01 на 34,16%.
- BMW iX на 29,64%.
- XPeng P5 на 29,41%.
- IM L7 на 27,96%.
- Dongfeng Nano EX1 на 27,4%.
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