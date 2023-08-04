Шість нових електрокарів, які суттєво знеціняться в Україні у 2024 році

При покупці електромобіля варто звернути увагу на такий показник як депреціація авто – тобто скільки та за який час машина втратить у ціні. Фото: freepik

В липні 2023 року в Україні продовжив зростати попит на електрокари — машини з електричними двигунами вже захопили 11% ринку нових авто, що на шість пунктів більше, ніж торік. Але, обираючи собі марку електромобіля, варто звернути увагу не лише на технічні характеристики, але й на менш популярний показник — скільки машина втратить з часом від початкової ціни.

Відповідне дослідження провели Pro Гроші.

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В рейтингу номінуються не лише європейські електрокари, а й китайські моделі, адже в Україні на них є попит. Знецінення авто відбувається через дію кількох факторів:

марка та модель машини;

пробіг;

стан батареї;

технічний стан електрокара;

ситуація на ринку;

попит на вторинному ринку.

Електрокари, які за рік користування істотно знецінюються

BMW i3 на 37,65%. Leap Motor S01 на 34,16%. BMW iX на 29,64%. XPeng P5 на 29,41%. IM L7 на 27,96%. Dongfeng Nano EX1 на 27,4%.

Раніше ми писали про ТОП-10 авто з найбільшим пробігом без ремонту. Також ми публікували рейтинг лояльності до автомобільних брендів.