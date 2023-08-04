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Шість нових електрокарів, які суттєво знеціняться в Україні у 2024 році

4 серпня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Шість нових електрокарів, які суттєво знеціняться в Україні у 2024 році
При покупці електромобіля варто звернути увагу на такий показник як депреціація авто – тобто скільки та за який час машина втратить у ціні. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В липні 2023 року в Україні продовжив зростати попит на електрокари — машини з електричними двигунами вже захопили 11% ринку нових авто, що на шість пунктів більше, ніж торік. Але, обираючи собі марку електромобіля, варто звернути увагу не лише на технічні характеристики, але й на менш популярний показник — скільки машина втратить з часом від початкової ціни.

Відповідне дослідження провели Pro Гроші.

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В рейтингу номінуються не лише європейські електрокари, а й китайські моделі, адже в Україні на них є попит. Знецінення авто відбувається через дію кількох факторів:

  • марка та модель машини;
  • пробіг;
  • стан батареї;
  • технічний стан електрокара;
  • ситуація на ринку;
  • попит на вторинному ринку.

Електрокари, які за рік користування істотно знецінюються

  1. BMW i3 на 37,65%.
  2. Leap Motor S01 на 34,16%.
  3. BMW iX на 29,64%.
  4. XPeng P5 на 29,41%.
  5. IM L7 на 27,96%.
  6. Dongfeng Nano EX1 на 27,4%.

Раніше ми писали про ТОП-10 авто з найбільшим пробігом без ремонту. Також ми публікували рейтинг лояльності до автомобільних брендів.

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