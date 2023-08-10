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Chery випускає компактний бюджетний електрокар за ціною від 9000 доларів

10 серпня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Chery випускає компактний бюджетний електрокар за ціною від 9000 доларів
Chery eQ1 незабаром з'явиться на китайському ринку. Фото: Weibo
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Chery представила нове покоління компактного міського електрокара eQ1 раніше відомого під назвою Little Ant. Авто відрізняється бюджетним цінником та солідним запасом ходу.

Колір та маркування

Поки відомо про два кольори кузова нового Chery eQ1: зелений та фіолетовий. Спереду розташували логотип QQ, яким маркують лінійку невеликих міських автомобілів Chery в Китаї.

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Авто оснащено

  • двома дверима;
  • відносно великими фарами;
  • сильно нахиленими передніми стійками.

Патентні зображення свідчать, що на задній частині автомобіля будуть:

  • горизонтальна світлодіодна смуга для ліхтарів;
  • новий бампер;
  • спойлер на даху.

Панель управління

  • 2-спицеве кермо з плоским верхом і низом;
  • великий 10,4-дюймовий вертикальний центральний дисплей;
  • замість підлокітника встановлено зарядну панель для смартфона і два порти USB.

Габарити авто: 3200 на 1670 на 1550 мм при колісній базі 2150 мм.

Потужність (варіанти)

  • 30 кВт;
  • 55 кВт.

Максимальна швидкість

  • перше виконання – 100 км/год;
  • друге виконання – 120 км/год.

Запас ходу Chery eQ1 різних варіантів від 251 км до 408 км.

У Китаї оригінальна версія Chery eQ1 коштуватиме від 9 до 13 тис. доларів.

Раніше ми писали про ТОП-3 сімейних електрокарів в Україні у 2023 році. Також публікували рейтинг найкращих електрокарів у 2023 році.

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