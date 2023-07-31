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ТОП-10 самых дешевых новых авто в Украине в 2023 году

31 июля 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-10 самых дешевых новых авто в Украине в 2023 году
Chery Tiggo 2 является самым дешевым новым авто на украинском рынке. Фото: chery.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Сегодня в Украине можно купить абсолютно новый автомобиль по цене от 470 тыс. грн. В основном это китайские машины с ДВС, но среди относительно дешевых транспортных средств встречаются и европейские электрокары.

Фокус составил рейтинг самых доступных моделей на основе объявлений с крупнейших сайтов по продаже авто.

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По данным Института исследований авторынка, в июне украинцы купили новые автомобили:

  • дизельных (37,8% или 2,5 тыс. шт.);
  • бензиновых (37,2% или 2,5 тыс.);
  • гибридных (15,5% или 1 тыс.);
  • с ГБО (0,4% или 26 шт.);
  • электрических (9,1% или 602 шт.).

ТОП-10 самых дешевых новых авто в Украине:

  1. Chery Tiggo 2 — от 470 000 грн;
  2. Dongfeng EX-1 — от 552 279 грн;
  3. Chery Tiggo 2 Pro — от 558 700 грн;
  4. MG 5 — от 558 894 грн;
  5. Fiat Fiorino — от 560 000 грн;
  6. Dongfeng Nano Box — от 582 335 грн;
  7. JAC J7 — от 587 000 грн;
  8. JAC JS2 — от 590 000 грн;
  9. Chery Tiggo 4 и Fiat 500 — от 602 900 грн;
  10. Citroen C-Elysee — от 628 000 грн.

Ранее мы писали, где в Украине покупают больше всего авто в 2023 году. Также публиковали ТОП-5 любимых цветов автомобилей украинцев в 2023 году.

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