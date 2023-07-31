ТОП-10 самых дешевых новых авто в Украине в 2023 году
31 июля 2023 21:45
Chery Tiggo 2 является самым дешевым новым авто на украинском рынке. Фото: chery.ua
Сегодня в Украине можно купить абсолютно новый автомобиль по цене от 470 тыс. грн. В основном это китайские машины с ДВС, но среди относительно дешевых транспортных средств встречаются и европейские электрокары.
Фокус составил рейтинг самых доступных моделей на основе объявлений с крупнейших сайтов по продаже авто.
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По данным Института исследований авторынка, в июне украинцы купили новые автомобили:
- дизельных (37,8% или 2,5 тыс. шт.);
- бензиновых (37,2% или 2,5 тыс.);
- гибридных (15,5% или 1 тыс.);
- с ГБО (0,4% или 26 шт.);
- электрических (9,1% или 602 шт.).
ТОП-10 самых дешевых новых авто в Украине:
- Chery Tiggo 2 — от 470 000 грн;
- Dongfeng EX-1 — от 552 279 грн;
- Chery Tiggo 2 Pro — от 558 700 грн;
- MG 5 — от 558 894 грн;
- Fiat Fiorino — от 560 000 грн;
- Dongfeng Nano Box — от 582 335 грн;
- JAC J7 — от 587 000 грн;
- JAC JS2 — от 590 000 грн;
- Chery Tiggo 4 и Fiat 500 — от 602 900 грн;
- Citroen C-Elysee — от 628 000 грн.
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