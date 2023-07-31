ТОП-10 самых дешевых новых авто в Украине в 2023 году

Chery Tiggo 2 является самым дешевым новым авто на украинском рынке. Фото: chery.ua

Сегодня в Украине можно купить абсолютно новый автомобиль по цене от 470 тыс. грн. В основном это китайские машины с ДВС, но среди относительно дешевых транспортных средств встречаются и европейские электрокары.

Фокус составил рейтинг самых доступных моделей на основе объявлений с крупнейших сайтов по продаже авто.

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По данным Института исследований авторынка, в июне украинцы купили новые автомобили:

дизельных (37,8% или 2,5 тыс. шт.);

бензиновых (37,2% или 2,5 тыс.);

гибридных (15,5% или 1 тыс.);

с ГБО (0,4% или 26 шт.);

электрических (9,1% или 602 шт.).

ТОП-10 самых дешевых новых авто в Украине:

Chery Tiggo 2 — от 470 000 грн; Dongfeng EX-1 — от 552 279 грн; Chery Tiggo 2 Pro — от 558 700 грн; MG 5 — от 558 894 грн; Fiat Fiorino — от 560 000 грн; Dongfeng Nano Box — от 582 335 грн; JAC J7 — от 587 000 грн; JAC JS2 — от 590 000 грн; Chery Tiggo 4 и Fiat 500 — от 602 900 грн; Citroen C-Elysee — от 628 000 грн.

Ранее мы писали, где в Украине покупают больше всего авто в 2023 году. Также публиковали ТОП-5 любимых цветов автомобилей украинцев в 2023 году.