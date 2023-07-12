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Сплошная серость: ТОП 5 любимых цветов авто украинцев

12 июля 2023 17:38
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 5 любимых цветов авто украинцев
Украинцы предпочитают автомобили в бело-серых тонах. Фото: dw
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На днях мы публиковали выводы американского исследования, как цвет авто влияет на цену перепродажи подержанного авто. Читайте, какие цвета машин любят украинцы.

В США наибольшую стоимость после трех лет эксплуатации сохраняют желтые, бежевые и оранжевые автомобили. У украинцев совсем другие предпочтения, сообщил Укравтопром.

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Популярные цвета новых авто в Украине в 2023 году

  • Почти каждый третий новый автомобиль — белого цвета. Лидер среди таких машин RENAULT Duster.
  • В серый цвет выкрашено 30% из поставленных на учет легковушек. И это тоже RENAULT Duster.
  • Черный цвет имеют 18% новых автомобилей. Toyota Land Cruiser Prado.
  • Автомобили в синем цвете выбрали 9% автолюбителей. VOLKSWAGEN ID.
  • Красные автомобили заняли 3%. Мазда CX5.

Популярные цвета подержанных авто в Украине в 2023 году

  • В серый цвет выкрашены 37% завезенных из-за границы машин. RENAULT Megane.
  • В черном цвете купили 25% автомобилей. VOLKSWAGEN Golf.
  • Белый цвет имеет 16% автомобилей. RENAULT Megane.
  • Синий цвет получили 12% машин. VOLKSWAGEN Golf.
  • Красный цвет выбрали 4% покупателей. RENAULT Megane.

Ранее был назван самый популярный автомобиль в мире, который обогнал по этому показателю даже обогнал Toyota и Ford.

Также стало известно, какие электромобили чаще покупают украинцы и сколько они стоят.

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