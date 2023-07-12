ТОП 5 любимых цветов авто украинцев

Украинцы предпочитают автомобили в бело-серых тонах. Фото: dw

На днях мы публиковали выводы американского исследования, как цвет авто влияет на цену перепродажи подержанного авто. Читайте, какие цвета машин любят украинцы.

В США наибольшую стоимость после трех лет эксплуатации сохраняют желтые, бежевые и оранжевые автомобили. У украинцев совсем другие предпочтения, сообщил Укравтопром.

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Популярные цвета новых авто в Украине в 2023 году

Почти каждый третий новый автомобиль — белого цвета. Лидер среди таких машин RENAULT Duster.

В серый цвет выкрашено 30% из поставленных на учет легковушек. И это тоже RENAULT Duster.

Черный цвет имеют 18% новых автомобилей. Toyota Land Cruiser Prado.

Автомобили в синем цвете выбрали 9% автолюбителей. VOLKSWAGEN ID.

Красные автомобили заняли 3%. Мазда CX5.

Популярные цвета подержанных авто в Украине в 2023 году

В серый цвет выкрашены 37% завезенных из-за границы машин. RENAULT Megane.

В черном цвете купили 25% автомобилей. VOLKSWAGEN Golf.

Белый цвет имеет 16% автомобилей. RENAULT Megane.

Синий цвет получили 12% машин. VOLKSWAGEN Golf.

Красный цвет выбрали 4% покупателей. RENAULT Megane.

Ранее был назван самый популярный автомобиль в мире, который обогнал по этому показателю даже обогнал Toyota и Ford.

Также стало известно, какие электромобили чаще покупают украинцы и сколько они стоят.