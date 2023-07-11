Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Придется красить: эксперты назвали лучшие цвета авто для перепродажи arrow

Придется красить: эксперты назвали лучшие цвета авто для перепродажи

11 июля 2023 11:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Лучшие и худшие цвета авто для перепродажи
Желтый цвет авто – самый привлекательный для покупателей подержанных машин в 2023 году. Фото: pixabay
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Когда вы покупаете новое авто, сразу же обратите внимание на его цвет. Потому что это будет иметь большое значение при перепродаже машины в будущем.

Желтый, бежевый и оранжевый цвета авто принесут владельцу больше денег, когда придет время продавать машину. Об этом говорится в новом исследовании ISEECARS.

Читайте также:

Лучший и худший цвета авто

Средний автомобиль теряет 22,5% своей стоимости через три года, а желтые авто – всего 13,5%. Интересно, что в аналогичном рейтинге в прошлом году желтый цвет также занял первое место.

Цветами для сохранения ценности авто выше среднего стали бежевый, оранжевый, зеленый, красный, белый и синий. Абсолютным неудачником стал золотой, ведь автомобиль такого цвета теряет в стоимости 25,9%.

"Желтые автомобили продолжают представлять наибольшую разницу между количеством производимых автомобилей и количеством людей, которые хотят их приобрести. Именно поэтому желтый так хорошо работает на вторичном рынке. То же можно сказать об оранжевом и зеленом, цвета, которые не часто можно увидеть, но, также пользующиеся большим спросом, чем предложение", – отметил исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

Амортизация автомобиля по цвету

  1. Желтый – 13,5%
  2. Бежевый – 17,8%
  3. Оранжевый – 18,4%
  4. Зеленый – 19,2%
  5. Красный – 20,6%
  6. Белый – 21,9%
  7. Синий – 22%
  8. Серый – 22,5%
  9. Фиолетовый – 22,7%
  10. Серебряный – 23,2%
  11. Черный – 23,9%
  12. Коричневый – 24%
  13. Золотой – 25,9%

"Заметьте, самые популярные цвета, серебристый и черный, находятся в конце списка. Многие потребители и дилеры, вероятно, считают эти цвета безопасными с точки зрения широкого признания, но они слишком распространены, чтобы помочь автомобилю сохранить свою стоимость", – подытожил Карл Брауэр.

Ранее эксперт назвал идеальный возраст подержанного авто. Также определено ТОП 5 самых надежных японских автомобильных моторов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

16:10 Что известно о новой женщине Александра Пономарева: неужели это Мария Яремчук?

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз