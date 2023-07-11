Лучшие и худшие цвета авто для перепродажи

Придется красить: эксперты назвали лучшие цвета авто для перепродажи
Когда вы покупаете новое авто, сразу же обратите внимание на его цвет. Потому что это будет иметь большое значение при перепродаже машины в будущем.
Желтый, бежевый и оранжевый цвета авто принесут владельцу больше денег, когда придет время продавать машину. Об этом говорится в новом исследовании ISEECARS.
Лучший и худший цвета авто
Средний автомобиль теряет 22,5% своей стоимости через три года, а желтые авто – всего 13,5%. Интересно, что в аналогичном рейтинге в прошлом году желтый цвет также занял первое место.
Цветами для сохранения ценности авто выше среднего стали бежевый, оранжевый, зеленый, красный, белый и синий. Абсолютным неудачником стал золотой, ведь автомобиль такого цвета теряет в стоимости 25,9%.
"Желтые автомобили продолжают представлять наибольшую разницу между количеством производимых автомобилей и количеством людей, которые хотят их приобрести. Именно поэтому желтый так хорошо работает на вторичном рынке. То же можно сказать об оранжевом и зеленом, цвета, которые не часто можно увидеть, но, также пользующиеся большим спросом, чем предложение", – отметил исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.
Амортизация автомобиля по цвету
- Желтый – 13,5%
- Бежевый – 17,8%
- Оранжевый – 18,4%
- Зеленый – 19,2%
- Красный – 20,6%
- Белый – 21,9%
- Синий – 22%
- Серый – 22,5%
- Фиолетовый – 22,7%
- Серебряный – 23,2%
- Черный – 23,9%
- Коричневый – 24%
- Золотой – 25,9%
"Заметьте, самые популярные цвета, серебристый и черный, находятся в конце списка. Многие потребители и дилеры, вероятно, считают эти цвета безопасными с точки зрения широкого признания, но они слишком распространены, чтобы помочь автомобилю сохранить свою стоимость", – подытожил Карл Брауэр.
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