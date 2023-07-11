Лучшие и худшие цвета авто для перепродажи

Желтый цвет авто – самый привлекательный для покупателей подержанных машин в 2023 году. Фото: pixabay

Когда вы покупаете новое авто, сразу же обратите внимание на его цвет. Потому что это будет иметь большое значение при перепродаже машины в будущем.

Желтый, бежевый и оранжевый цвета авто принесут владельцу больше денег, когда придет время продавать машину. Об этом говорится в новом исследовании ISEECARS.

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Средний автомобиль теряет 22,5% своей стоимости через три года, а желтые авто – всего 13,5%. Интересно, что в аналогичном рейтинге в прошлом году желтый цвет также занял первое место.

Цветами для сохранения ценности авто выше среднего стали бежевый, оранжевый, зеленый, красный, белый и синий. Абсолютным неудачником стал золотой, ведь автомобиль такого цвета теряет в стоимости 25,9%.

"Желтые автомобили продолжают представлять наибольшую разницу между количеством производимых автомобилей и количеством людей, которые хотят их приобрести. Именно поэтому желтый так хорошо работает на вторичном рынке. То же можно сказать об оранжевом и зеленом, цвета, которые не часто можно увидеть, но, также пользующиеся большим спросом, чем предложение", – отметил исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

Амортизация автомобиля по цвету

Желтый – 13,5% Бежевый – 17,8% Оранжевый – 18,4% Зеленый – 19,2% Красный – 20,6% Белый – 21,9% Синий – 22% Серый – 22,5% Фиолетовый – 22,7% Серебряный – 23,2% Черный – 23,9% Коричневый – 24% Золотой – 25,9%

"Заметьте, самые популярные цвета, серебристый и черный, находятся в конце списка. Многие потребители и дилеры, вероятно, считают эти цвета безопасными с точки зрения широкого признания, но они слишком распространены, чтобы помочь автомобилю сохранить свою стоимость", – подытожил Карл Брауэр.

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