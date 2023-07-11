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Доведеться фарбувати: експерти назвали найкращі кольори авто для перепродажу

11 липня 2023 11:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Найкращі та найгірші кольори авто для перепродажу
Жовтий колір авто – найпривабливіший для покупців вживаних машин у 2023 році. Фото: pixabay
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Коли ви купляєте нове авто, одразу зверніть увагу на його колір. Бо це матиме велике значення під час перепродажу машини у майбутньому.

Жовтий, бежевий та оранжевий кольори авто принесуть власнику найбільше грошей, коли прийде час продавати машину. Про це йдеться у новому дослідженні ISEECARS.

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Найкращий та найгірший кольори авто

Середній автомобіль втрачає 22,5% своєї вартості через три роки, а жовті авто – лише 13,5%. Цікаво, що в аналогічному рейтингу минулого року жовтий колір також посів перше місце.

Кольорами для збереження цінності авто вище середнього стали бежевий, оранжевий, зелений, червоний, білий та синій. Абсолютним невдахою став золотий, адже авто такого кольору втрачає у вартості 25,9%.

"Жовті автомобілі продовжують представляти найбільшу різницю між кількістю вироблених автомобілів та кількістю людей, які хочуть їх придбати. Саме тому жовтий так добре працює на вторинному ринку. Те саме можна сказати про помаранчевий і зелений, кольори, які не часто можна побачити, але, також мають більший попит, ніж пропозиція", – зазначив виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.

Амортизація автомобіля за кольором

  1. Жовтий – 13,5%
  2. Бежевий – 17,8%
  3. Помаранчевий – 18,4%
  4. Зелений – 19,2%
  5. Червоний – 20,6%
  6. Білий – 21,9%
  7. Синій – 22%
  8. Сірий – 22,5%
  9. Фіолетовий – 22,7%
  10. Срібний – 23,2%
  11. Чорний – 23,9%
  12. Коричневий – 24%
  13. Золотий – 25,9%

"Зауважте, найпопулярніші кольори, сріблястий і чорний, знаходяться в кінці списку. Багато споживачів і дилерів, ймовірно, вважають ці кольори безпечними з точки зору широкого визнання, але вони надто поширені, щоб допомогти автомобілю зберегти свою вартість", – підсумував Карл Брауер.

Раніше експерт назвав ідеальний вік вживаного авто. Також визначено ТОП 5 найнадійніших японських автомобільних моторів.

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