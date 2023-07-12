Суцільна сірість: ТОП 5 улюблених кольорів авто українців
12 липня 2023 17:38
Українці надають перевагу автомобілям у біло-сірих тонах. Фото: dw
Днями ми публікували висновки американського дослідження, як колір авто впливає на ціну перепродажу вживаного авто. Читайте, які кольори машин полюбляють українці.
В США найбільшу вартість після трьох років експлуатації зберігають жовті, бежеві та помаранчеві авто. В українців геть інші вподобання, повідомив Укравтопром.
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Популярні кольори нових авто в Україні у 2023 році
- Майже кожне третє нове авто — білого кольору. Лідером серед таких машин є RENAULT Duster.
- У сірий колір пофарбовано 30% з поставлених на облік легковиків. І це також RENAULT Duster.
- Чорний колір мають 18% нових авто. TOYOTA Land Cruiser Prado.
- Авто у синьому кольорі обрали 9% автолюбителів. VOLKSWAGEN ID.
- Червоні авто зайняли 3%. MAZDA CX5.
Популярні кольори вживаних авто в Україні у 2023 році
- У сірий колір пофарбовані 37% завезених з-за кордону машин. RENAULT Megane.
- У чорному кольорі купили 25% авто. VOLKSWAGEN Golf.
- Білий колір мають 16% автомобілів. RENAULT Megane.
- Синій колір отримали 12% машин. VOLKSWAGEN Golf.
- Червоний колір обрали 4% покупців. RENAULT Megane.
Раніше було названо найпопулярніший автомобіль у світі, який обігнав за цим показником навіть Toyota та Ford.
Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці та скільки вони коштують.