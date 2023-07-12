ТОП 5 улюблених кольорів авто українців

Українці надають перевагу автомобілям у біло-сірих тонах. Фото: dw

Днями ми публікували висновки американського дослідження, як колір авто впливає на ціну перепродажу вживаного авто. Читайте, які кольори машин полюбляють українці.

В США найбільшу вартість після трьох років експлуатації зберігають жовті, бежеві та помаранчеві авто. В українців геть інші вподобання, повідомив Укравтопром.

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Популярні кольори нових авто в Україні у 2023 році

Майже кожне третє нове авто — білого кольору. Лідером серед таких машин є RENAULT Duster.

У сірий колір пофарбовано 30% з поставлених на облік легковиків. І це також RENAULT Duster.

Чорний колір мають 18% нових авто. TOYOTA Land Cruiser Prado.

Авто у синьому кольорі обрали 9% автолюбителів. VOLKSWAGEN ID.

Червоні авто зайняли 3%. MAZDA CX5.

Популярні кольори вживаних авто в Україні у 2023 році

У сірий колір пофарбовані 37% завезених з-за кордону машин. RENAULT Megane.

У чорному кольорі купили 25% авто. VOLKSWAGEN Golf.

Білий колір мають 16% автомобілів. RENAULT Megane.

Синій колір отримали 12% машин. VOLKSWAGEN Golf.

Червоний колір обрали 4% покупців. RENAULT Megane.

Раніше було названо найпопулярніший автомобіль у світі, який обігнав за цим показником навіть Toyota та Ford.

Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці та скільки вони коштують.