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Суцільна сірість: ТОП 5 улюблених кольорів авто українців

12 липня 2023 17:38
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 5 улюблених кольорів авто українців
Українці надають перевагу автомобілям у біло-сірих тонах. Фото: dw
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Днями ми публікували висновки американського дослідження, як колір авто впливає на ціну перепродажу вживаного авто. Читайте, які кольори машин полюбляють українці.

В США найбільшу вартість після трьох років експлуатації зберігають жовті, бежеві та помаранчеві авто. В українців геть інші вподобання, повідомив Укравтопром.

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Популярні кольори нових авто в Україні у 2023 році

  • Майже кожне третє нове авто — білого кольору. Лідером серед таких машин є RENAULT Duster.
  • У сірий колір пофарбовано 30% з поставлених на облік легковиків. І це також RENAULT Duster.
  • Чорний колір мають 18% нових авто. TOYOTA Land Cruiser Prado.
  • Авто у синьому кольорі обрали 9% автолюбителів. VOLKSWAGEN ID.
  • Червоні авто зайняли 3%. MAZDA CX5.

Популярні кольори вживаних авто в Україні у 2023 році

  • У сірий колір пофарбовані 37% завезених з-за кордону машин. RENAULT Megane.
  • У чорному кольорі купили 25% авто. VOLKSWAGEN Golf.
  • Білий колір мають 16% автомобілів. RENAULT Megane.
  • Синій колір отримали 12% машин. VOLKSWAGEN Golf.
  • Червоний колір обрали 4% покупців. RENAULT Megane.

Раніше було названо найпопулярніший автомобіль у світі, який обігнав за цим показником навіть Toyota та Ford.

Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці та скільки вони коштують.

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