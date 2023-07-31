ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні у 2023 році
31 липня 2023 21:45
Chery Tiggo 2 є найдешевшим новим авто на українському ринку. Фото: chery.ua
Сьогодні в Україні можна купити абсолютно нове авто за ціною від 470 тис. грн. Переважно це китайські машини з ДВЗ, але серед відносно дешевих транспортних засобів зустрічаються і європейські електрокари.
Видання "Фокус" склало рейтинг найдоступніших моделей на основі оголошень з найбільших сайтів з продажу авто.
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За даними Інституту досліджень авторинку, в червні українці купили нових авто:
- дизельних (37,8% або 2,5 тис. шт.);
- бензинових (37,2% або 2,5 тис.);
- гібридних (15,5% або 1 тис.);
- з ГБО (0,4% або 26 шт.);
- електричних (9,1% або 602 шт.).
ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні:
- Chery Tiggo 2 — від 470 000 грн;
- Dongfeng EX-1 — від 552 279 грн;
- Chery Tiggo 2 Pro — від 558 700 грн;
- MG 5 — від 558 894 грн;
- Fiat Fiorino — від 560 000 грн;
- Dongfeng Nano Box — від 582 335 грн;
- JAC J7 — від 587 000 грн;
- JAC JS2 — від 590 000 грн;
- Chery Tiggo 4 та Fiat 500 — від 602 900 грн;
- Citroen C-Elysee — від 628 000 грн.
Раніше ми писали, де в Україні купують найбільше авто у 2023 році. Також публікували ТОП-5 улюблених кольорів авто українців у 2023 році.