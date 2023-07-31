ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні у 2023 році

Chery Tiggo 2 є найдешевшим новим авто на українському ринку. Фото: chery.ua

Сьогодні в Україні можна купити абсолютно нове авто за ціною від 470 тис. грн. Переважно це китайські машини з ДВЗ, але серед відносно дешевих транспортних засобів зустрічаються і європейські електрокари.

Видання "Фокус" склало рейтинг найдоступніших моделей на основі оголошень з найбільших сайтів з продажу авто.

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За даними Інституту досліджень авторинку, в червні українці купили нових авто:

дизельних (37,8% або 2,5 тис. шт.);

бензинових (37,2% або 2,5 тис.);

гібридних (15,5% або 1 тис.);

з ГБО (0,4% або 26 шт.);

електричних (9,1% або 602 шт.).

ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні:

Chery Tiggo 2 — від 470 000 грн; Dongfeng EX-1 — від 552 279 грн; Chery Tiggo 2 Pro — від 558 700 грн; MG 5 — від 558 894 грн; Fiat Fiorino — від 560 000 грн; Dongfeng Nano Box — від 582 335 грн; JAC J7 — від 587 000 грн; JAC JS2 — від 590 000 грн; Chery Tiggo 4 та Fiat 500 — від 602 900 грн; Citroen C-Elysee — від 628 000 грн.

Раніше ми писали, де в Україні купують найбільше авто у 2023 році. Також публікували ТОП-5 улюблених кольорів авто українців у 2023 році.