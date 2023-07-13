Де в Україні купують більше автомобілів у 2023 році

Київ та Дніпро виявилися лідерами з купівлі нових автомобілів. Фото: freepik

За першу половину 2023 року кияни купили найбільшу кількість нових машин. Львівська область, з огляду на близькість кордонів, логічно лідирує в придбанні вживаних автомобілів з-за кордону.

Про це повідомив Укравтопром.

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Київ – 8911 одиниць;

Дніпропетровщина – 2358 од.;

Київщина – 2181 од.;

Одещина – 1491 од.;

Львівщина – 1439 од.

В Київській області найчастіше брали електрокар Volkswagen ID.4 – практичні мешканці столичного регіону починають відмовлятися від дорогого палива. В інших областях бестселером став кросовер Renault Duster.

ТОП 5 регіонів України за придбанням вживаних авто з-за кордону

Львівщина – 10131 од.;

Вінниччина – 6520 од.;

Київщина – 5999 од.;

Рівненщина – 5093 од.;

Дніпропетровщина – 5074 од.

В Києві та на Дніпропетровщині в цій категорії найбільший попит був на Renault Megane. В інших регіонах – на Volkswagen Golf.

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