Де в Україні купують більше автомобілів у 2023 році

Не лише Київ: де в Україні купують найбільше авто у 2023 році
За першу половину 2023 року кияни купили найбільшу кількість нових машин. Львівська область, з огляду на близькість кордонів, логічно лідирує в придбанні вживаних автомобілів з-за кордону.
Про це повідомив Укравтопром.
ТОП 5 регіонів України за придбанням нових авто
- Київ – 8911 одиниць;
- Дніпропетровщина – 2358 од.;
- Київщина – 2181 од.;
- Одещина – 1491 од.;
- Львівщина – 1439 од.
В Київській області найчастіше брали електрокар Volkswagen ID.4 – практичні мешканці столичного регіону починають відмовлятися від дорогого палива. В інших областях бестселером став кросовер Renault Duster.
ТОП 5 регіонів України за придбанням вживаних авто з-за кордону
- Львівщина – 10131 од.;
- Вінниччина – 6520 од.;
- Київщина – 5999 од.;
- Рівненщина – 5093 од.;
- Дніпропетровщина – 5074 од.
В Києві та на Дніпропетровщині в цій категорії найбільший попит був на Renault Megane. В інших регіонах – на Volkswagen Golf.
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