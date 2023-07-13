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Не лише Київ: де в Україні купують найбільше авто у 2023 році

13 липня 2023 12:46
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Де в Україні купують більше автомобілів у 2023 році
Київ та Дніпро виявилися лідерами з купівлі нових автомобілів. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За першу половину 2023 року кияни купили найбільшу кількість нових машин. Львівська область, з огляду на близькість кордонів, логічно лідирує в придбанні вживаних автомобілів з-за кордону.

Про це повідомив Укравтопром.

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ТОП 5 регіонів України за придбанням нових авто

  • Київ – 8911 одиниць;
  • Дніпропетровщина – 2358 од.;
  • Київщина – 2181 од.;
  • Одещина – 1491 од.;
  • Львівщина – 1439 од.

В Київській області найчастіше брали електрокар Volkswagen ID.4 – практичні мешканці столичного регіону починають відмовлятися від дорогого палива. В інших областях бестселером став кросовер Renault Duster.

ТОП 5 регіонів України за придбанням вживаних авто з-за кордону

  • Львівщина – 10131 од.;
  • Вінниччина – 6520 од.;
  • Київщина – 5999 од.;
  • Рівненщина – 5093 од.;
  • Дніпропетровщина – 5074 од.

В Києві та на Дніпропетровщині в цій категорії найбільший попит був на Renault Megane. В інших регіонах – на Volkswagen Golf.

Раніше ми писали про чотири помилки, яких припускаються продавці авто і втрачають гроші.

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