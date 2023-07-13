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Не только Киев: где в Украине покупают больше всего авто в 2023 году

13 июля 2023 12:46
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Где в Украине покупают больше автомобилей в 2023 году
Киев и Днепр оказались лидерами по покупке новых автомобилей. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

За первую половину 2023 года киевляне купили самое большое количество новых машин. Львовская область, учитывая близость границ, логически лидирует в приобретении подержанных автомобилей из-за границы.

Об этом сообщил Укравтопром.

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ТОП 5 регионов Украины за покупкой новых авто

  • Киев – 8911 единиц;
  • Днепропетровщина – 2358 ед.;
  • Киевщина – 2181 ед;
  • Одесчина – 1491 ед;
  • Львовщина – 1439 ед.

В Киевской области чаще всего брали электрокар Volkswagen ID.4 – практичные жители столичного региона начинают отказываться от дорогого топлива. В других областях бестселлером стал кроссовер Renault Duster.

ТОП 5 регионов Украины за покупкой подержанных авто из-за рубежа

  • Львовщина – 10131 ед;
  • Виннитчина – 6520 ед.;
  • Киевщина – 5999 ед;
  • Ровенщина – 5093 ед;
  • Днепропетровщина – 5074 ед.

В Киеве и Днепропетровщине в этой категории наибольший спрос был на Renault Megane. В других регионах – на Volkswagen Golf.

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