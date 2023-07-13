Где в Украине покупают больше автомобилей в 2023 году

Киев и Днепр оказались лидерами по покупке новых автомобилей. Фото: freepik

За первую половину 2023 года киевляне купили самое большое количество новых машин. Львовская область, учитывая близость границ, логически лидирует в приобретении подержанных автомобилей из-за границы.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Киев – 8911 единиц;

Днепропетровщина – 2358 ед.;

Киевщина – 2181 ед;

Одесчина – 1491 ед;

Львовщина – 1439 ед.

В Киевской области чаще всего брали электрокар Volkswagen ID.4 – практичные жители столичного региона начинают отказываться от дорогого топлива. В других областях бестселлером стал кроссовер Renault Duster.

ТОП 5 регионов Украины за покупкой подержанных авто из-за рубежа

Львовщина – 10131 ед;

Виннитчина – 6520 ед.;

Киевщина – 5999 ед;

Ровенщина – 5093 ед;

Днепропетровщина – 5074 ед.

В Киеве и Днепропетровщине в этой категории наибольший спрос был на Renault Megane. В других регионах – на Volkswagen Golf.

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