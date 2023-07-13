Где в Украине покупают больше автомобилей в 2023 году

Не только Киев: где в Украине покупают больше всего авто в 2023 году
За первую половину 2023 года киевляне купили самое большое количество новых машин. Львовская область, учитывая близость границ, логически лидирует в приобретении подержанных автомобилей из-за границы.
Об этом сообщил Укравтопром.
ТОП 5 регионов Украины за покупкой новых авто
- Киев – 8911 единиц;
- Днепропетровщина – 2358 ед.;
- Киевщина – 2181 ед;
- Одесчина – 1491 ед;
- Львовщина – 1439 ед.
В Киевской области чаще всего брали электрокар Volkswagen ID.4 – практичные жители столичного региона начинают отказываться от дорогого топлива. В других областях бестселлером стал кроссовер Renault Duster.
ТОП 5 регионов Украины за покупкой подержанных авто из-за рубежа
- Львовщина – 10131 ед;
- Виннитчина – 6520 ед.;
- Киевщина – 5999 ед;
- Ровенщина – 5093 ед;
- Днепропетровщина – 5074 ед.
В Киеве и Днепропетровщине в этой категории наибольший спрос был на Renault Megane. В других регионах – на Volkswagen Golf.
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