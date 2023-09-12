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ТОП 15 новых китайских авто в Украине в январе-августе 2023 года

12 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 15 новых китайских авто в Украине в январе-августе 2023 года
Volkswagen ID.4. и Honda M-NV официально в Украину не поставляются. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В августе 2023 года в Украине было продано 1077 китайских авто, что вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Каким был спрос на китайские автомобили

  • С января по август украинцы впервые зарегистрировали 7078 автомобилей, произведенных в Китае, около 65% которых были новыми.
  • Почти 98% от общего количества составили легковые автомобили — 6,9 тыс. единиц. Грузовиков было всего 2% — 144 ед. Автобусов приобрели мизерное количество — 6 ед. или 0,1%.
  • 79,1% автомобилей из Китая были электрическими — 5,6 тыс. единиц, что почти на 13% больше, чем за весь 2022 год.
  • Лидером новых автомобилей из Китая стал Volkswagen ID.4. Их производят в Фошане на заводе FAW-Volkswagen под названием ID.4 Crozz и Аньтине на заводе SAIC Volkswagen под названием ID.4 X.
  • На втором месте с большим отрывом от первого находится китайская Honda M-NV, которую производят на заводе Dongfeng Honda под названием Ciimo M-NV.
  • Volkswagen ID.4. и Honda M-NV официально в Украину не поставляются.

ТОП 15 новых китайских авто в Украине в январе-августе 2023 года

  1. Volkswagen ID.4: 1392 единицы;
  2. Honda M-NV: 548;
  3. Chery Tiggo 4: 339;
  4. Volkswagen ID.6: 275;
  5. Chery Tiggo 2:201;
  6. MG HS: 152;
  7. Honda e:NS1: 137;
  8. Chery Jetour X70: 123;
  9. Haval H6: 115;
  10. Volkswagen ID.3: 94;
  11. Geely Atlas Pro: 86;
  12. Toyota bZ4X: 80;
  13. Honda e:NP1:78;
  14. MG 4:75;
  15. Chery Tiggo 7:63.

Ранее мы сообщали цены и доступность подержанных электрических кроссоверов в Украине. Также публиковали ТОП 10 популярнейших электрокаров в мире и в Украине в 2023 году.

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