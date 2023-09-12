Volkswagen ID.4. и Honda M-NV официально в Украину не поставляются. Фото: motortrend.com

В августе 2023 года в Украине было продано 1077 китайских авто, что вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Читайте также:

Каким был спрос на китайские автомобили

С января по август украинцы впервые зарегистрировали 7078 автомобилей, произведенных в Китае, около 65% которых были новыми.

Почти 98% от общего количества составили легковые автомобили — 6,9 тыс. единиц. Грузовиков было всего 2% — 144 ед. Автобусов приобрели мизерное количество — 6 ед. или 0,1%.

79,1% автомобилей из Китая были электрическими — 5,6 тыс. единиц, что почти на 13% больше, чем за весь 2022 год.

Лидером новых автомобилей из Китая стал Volkswagen ID.4. Их производят в Фошане на заводе FAW-Volkswagen под названием ID.4 Crozz и Аньтине на заводе SAIC Volkswagen под названием ID.4 X.

На втором месте с большим отрывом от первого находится китайская Honda M-NV, которую производят на заводе Dongfeng Honda под названием Ciimo M-NV.

Volkswagen ID.4. и Honda M-NV официально в Украину не поставляются.

ТОП 15 новых китайских авто в Украине в январе-августе 2023 года

Volkswagen ID.4: 1392 единицы; Honda M-NV: 548; Chery Tiggo 4: 339; Volkswagen ID.6: 275; Chery Tiggo 2:201; MG HS: 152; Honda e:NS1: 137; Chery Jetour X70: 123; Haval H6: 115; Volkswagen ID.3: 94; Geely Atlas Pro: 86; Toyota bZ4X: 80; Honda e:NP1:78; MG 4:75; Chery Tiggo 7:63.

Ранее мы сообщали цены и доступность подержанных электрических кроссоверов в Украине. Также публиковали ТОП 10 популярнейших электрокаров в мире и в Украине в 2023 году.