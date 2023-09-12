ТОП 15 новых китайских авто в Украине в январе-августе 2023 года
12 сентября 2023 19:45
Volkswagen ID.4. и Honda M-NV официально в Украину не поставляются. Фото: motortrend.com
В августе 2023 года в Украине было продано 1077 китайских авто, что вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
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Каким был спрос на китайские автомобили
- С января по август украинцы впервые зарегистрировали 7078 автомобилей, произведенных в Китае, около 65% которых были новыми.
- Почти 98% от общего количества составили легковые автомобили — 6,9 тыс. единиц. Грузовиков было всего 2% — 144 ед. Автобусов приобрели мизерное количество — 6 ед. или 0,1%.
- 79,1% автомобилей из Китая были электрическими — 5,6 тыс. единиц, что почти на 13% больше, чем за весь 2022 год.
- Лидером новых автомобилей из Китая стал Volkswagen ID.4. Их производят в Фошане на заводе FAW-Volkswagen под названием ID.4 Crozz и Аньтине на заводе SAIC Volkswagen под названием ID.4 X.
- На втором месте с большим отрывом от первого находится китайская Honda M-NV, которую производят на заводе Dongfeng Honda под названием Ciimo M-NV.
- Volkswagen ID.4. и Honda M-NV официально в Украину не поставляются.
ТОП 15 новых китайских авто в Украине в январе-августе 2023 года
- Volkswagen ID.4: 1392 единицы;
- Honda M-NV: 548;
- Chery Tiggo 4: 339;
- Volkswagen ID.6: 275;
- Chery Tiggo 2:201;
- MG HS: 152;
- Honda e:NS1: 137;
- Chery Jetour X70: 123;
- Haval H6: 115;
- Volkswagen ID.3: 94;
- Geely Atlas Pro: 86;
- Toyota bZ4X: 80;
- Honda e:NP1:78;
- MG 4:75;
- Chery Tiggo 7:63.
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