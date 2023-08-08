ТОП-10 самых популярных электрокаров в мире и в Украине в 2023 году
В июне 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 1,2 млн. новых электромобилей. Это означает, что каждая пятая новая легковушка на планете была электрической.
Данный показатель на 38% больше, чем в прошлом. В целом же электрокары вместе с гибридами уже заняли треть мирового авторынка.
Об этом пишет InsideEVs.
Большинство проданных в июне электрокаров были полностью электрическими — 862 тыс. единиц. Гибридов купили более чем в два раза меньше — 400 тыс.
Всего за 6 месяцев 2023 года в мире было зарегистрировано более 5,8 млн. электромобилей, что составляет около 15% от общего объема авторынка.
ТОП-10 моделей электрокаров за июнь 2023 года
В июне Tesla Model Y продолжала оставаться наиболее продаваемой моделью электромобиля в мире, получив более 132 тысяч новых регистраций.
- Tesla Model Y — 132 593
- Tesla Model 3 — 68 850
- BYD Song Plus (2 221 BEV + 40 589 PHEV) — 42 810
- BYD Qin Plus (11 423 BEV + 30 670 PHEV) — 42 093
- BYD Yuan Plus (он же Atto 3) — 36 546
- BYD Dolphin — 26 627
- BYD Han (11 133 BEV + 12 173 PHEV) — 23 306
- GAC Aion S — 22 488
- GAC Aion Y — 20 587
- Wuling Bingo — 19 740
После первых шести месяцев года Tesla Model Y обладает еще большим преимуществом над другими моделями, а Tesla Model 3 немного опережает семейство BYD. Volkswagen ID.4 находится за пределами первой десятки на 11 позиции.
Продажа электрокаров в Украине в июле 2023 года.
В течение июля украинский автопарк пополнили 3464 электромобиля, сообщает УкрАвтопром. Из них 586 новых и 2878 подержанных.
По отношению к июньскому результату количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%. А по сравнению с июлем прошлого года этот показатель вырос вдвое.
ТОП-5 новых электромобилей в Украине в июле 2023
- Volkswagen ID.4 — 214
- Volkswagen ID.6 — 44
- FAW Toyota BZ4X — 38
- Honda E — 36
- Dongfeng/Honda M-NV — 32
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине б/у электрокаров в июле 2023
- Nissan Leaf — 535
- Volkswagen e-Golf — 394
- Tesla Model 3 — 289
- Tesla Model Y — 190
- Renault Zoe — 155
Ранее мы сообщали, что на заводе Gigafactory в Техасе Tesla построила первый электрический пикап Cybertruck. Также мы писали, что Cadillac выпускает конкурента Tesla Model Y.