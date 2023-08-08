ТОП-10 самых популярных электрокаров в мире и в Украине в 2023 году

Электрокары вместе с гибридами уже заняли треть мирового рынка авто. Фото: freepik

В июне 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 1,2 млн. новых электромобилей. Это означает, что каждая пятая новая легковушка на планете была электрической.

Данный показатель на 38% больше, чем в прошлом. В целом же электрокары вместе с гибридами уже заняли треть мирового авторынка.

Читайте также:

Об этом пишет InsideEVs.

Большинство проданных в июне электрокаров были полностью электрическими — 862 тыс. единиц. Гибридов купили более чем в два раза меньше — 400 тыс.

Всего за 6 месяцев 2023 года в мире было зарегистрировано более 5,8 млн. электромобилей, что составляет около 15% от общего объема авторынка.

ТОП-10 моделей электрокаров за июнь 2023 года

В июне Tesla Model Y продолжала оставаться наиболее продаваемой моделью электромобиля в мире, получив более 132 тысяч новых регистраций.

Tesla Model Y — 132 593 Tesla Model 3 — 68 850 BYD Song Plus (2 221 BEV + 40 589 PHEV) — 42 810 BYD Qin Plus (11 423 BEV + 30 670 PHEV) — 42 093 BYD Yuan Plus (он же Atto 3) — 36 546 BYD Dolphin — 26 627 BYD Han (11 133 BEV + 12 173 PHEV) — 23 306 GAC Aion S — 22 488 GAC Aion Y — 20 587 Wuling Bingo — 19 740

После первых шести месяцев года Tesla Model Y обладает еще большим преимуществом над другими моделями, а Tesla Model 3 немного опережает семейство BYD. Volkswagen ID.4 находится за пределами первой десятки на 11 позиции.

Продажа электрокаров в Украине в июле 2023 года.

В течение июля украинский автопарк пополнили 3464 электромобиля, сообщает УкрАвтопром. Из них 586 новых и 2878 подержанных.

По отношению к июньскому результату количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%. А по сравнению с июлем прошлого года этот показатель вырос вдвое.

ТОП-5 новых электромобилей в Украине в июле 2023

Volkswagen ID.4 — 214 Volkswagen ID.6 — 44 FAW Toyota BZ4X — 38 Honda E — 36 Dongfeng/Honda M-NV — 32

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине б/у электрокаров в июле 2023

Nissan Leaf — 535 Volkswagen e-Golf — 394 Tesla Model 3 — 289 Tesla Model Y — 190 Renault Zoe — 155

Ранее мы сообщали, что на заводе Gigafactory в Техасе Tesla построила первый электрический пикап Cybertruck. Также мы писали, что Cadillac выпускает конкурента Tesla Model Y.