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ТОП-10 самых популярных электрокаров в мире и в Украине в 2023 году

8 августа 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-10 самых популярных электрокаров в мире и в Украине в 2023 году
Электрокары вместе с гибридами уже заняли треть мирового рынка авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В июне 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 1,2 млн. новых электромобилей. Это означает, что каждая пятая новая легковушка на планете была электрической.

Данный показатель на 38% больше, чем в прошлом. В целом же электрокары вместе с гибридами уже заняли треть мирового авторынка.

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Об этом пишет InsideEVs.

Большинство проданных в июне электрокаров были полностью электрическими — 862 тыс. единиц. Гибридов купили более чем в два раза меньше — 400 тыс.

Всего за 6 месяцев 2023 года в мире было зарегистрировано более 5,8 млн. электромобилей, что составляет около 15% от общего объема авторынка.

ТОП-10 моделей электрокаров за июнь 2023 года

В июне Tesla Model Y продолжала оставаться наиболее продаваемой моделью электромобиля в мире, получив более 132 тысяч новых регистраций.

  1. Tesla Model Y — 132 593
  2. Tesla Model 3 — 68 850
  3. BYD Song Plus (2 221 BEV + 40 589 PHEV) — 42 810
  4. BYD Qin Plus (11 423 BEV + 30 670 PHEV) — 42 093
  5. BYD Yuan Plus (он же Atto 3) — 36 546
  6. BYD Dolphin — 26 627
  7. BYD Han (11 133 BEV + 12 173 PHEV) — 23 306
  8. GAC Aion S — 22 488
  9. GAC Aion Y — 20 587
  10. Wuling Bingo — 19 740

После первых шести месяцев года Tesla Model Y обладает еще большим преимуществом над другими моделями, а Tesla Model 3 немного опережает семейство BYD. Volkswagen ID.4 находится за пределами первой десятки на 11 позиции.

Продажа электрокаров в Украине в июле 2023 года.

В течение июля украинский автопарк пополнили 3464 электромобиля, сообщает УкрАвтопром. Из них 586 новых и 2878 подержанных.

По отношению к июньскому результату количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%. А по сравнению с июлем прошлого года этот показатель вырос вдвое.

ТОП-5 новых электромобилей в Украине в июле 2023

  1. Volkswagen ID.4 — 214
  2. Volkswagen ID.6 — 44
  3. FAW Toyota BZ4X — 38
  4. Honda E — 36
  5. Dongfeng/Honda M-NV — 32

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине б/у электрокаров в июле 2023

  1. Nissan Leaf — 535
  2. Volkswagen e-Golf — 394
  3. Tesla Model 3 — 289
  4. Tesla Model Y — 190
  5. Renault Zoe — 155

Ранее мы сообщали, что на заводе Gigafactory в Техасе Tesla построила первый электрический пикап Cybertruck. Также мы писали, что Cadillac выпускает конкурента Tesla Model Y.

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