ТОП-10 новых авто в Европе в 2023 году

Tesla Model Y – самый популярный автомобиль на европейском рынке в 2023 году. Фото: wikipedia

Впервые в истории европейский рейтинг самых популярных авто возглавил электрокар Tesla Model Y. По всей видимости, сыграла ставка гендиректора Tesla Илона Маска на постоянное снижение цен на модели своих авто.

Ценовые войны на авто рынке

Напомним, Маск пошел на понижение цен электромобилей Tesla ради увеличения объемов производства. В середине января Tesla снизила цены на модельный ряд до 18%. В начале апреля цены на Model S и Model X снова снизились, а через две недели была уменьшена стоимость Model Y.

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В результате рентабельность производства снизилась с 26% в прошлом году до 17% в 2023 году. Но подобная стратегия компании привела к рекордным поставкам во втором квартале 2023 года – 466 140 авто по всему миру, а цена акций Tesla выросла почти на 140%.

За шесть месяцев 2023 года Tesla поставила на рынок более 889 тыс. машин, что превышает совокупные продажи электрокаров Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.

ТОП-10 самых популярных новых авто в Европе за 6 месяцев 2023 года

По данным Jato Dynamics, за отчетный период в Европе было продано более 6,5 млн легковых авто. Это наибольший объем полугодовых регистраций со времен пандемии COVID-19.

Tesla Model Y – 126 565 ед. (+204% в годовом исчислении); Dacia Sandero – 123 408 ед. (+27%); Volkswagen T-Roc – 111 692 ед. (+29%); Peugeot 208 – 105 699 ед. (-4%); Opel/Vauxhall Corsa – 105 637 ед. (+19%); Renault Clio – 100 298 ед. (+44%); Toyota Yaris Cross – 96 214 ед. (+48%); Fiat 500 – 90 464 ед. (+6%); Volkswagen Golf – 88 425 ед. (+6%); Dacia Duster – 86 872 ед. (+18%).

Напомним, эксперты обнаружили серьезный недостаток у популярного в Европе кроссовера Dacia Duster 2023. Также мы писали, что Cadillac выпускает конкурента Tesla Model Y.