ТОП-10 нових авто в Європі у 2023 році

Tesla Model Y – найпопулярніше авто на європейському ринку у 2023 році. Фото: wikipedia

Вперше в історії європейський рейтинг найпопулярніших авто очолив електрокар Tesla Model Y. Очевидно, зіграла ставка гендиректора Tesla Ілона Маска на постійне зниження цін на моделі своїх авто.

Цінові війни на авторинку

Нагадаємо, Маск пішов на зниження цін електромобілів Tesla заради збільшення обсягів виробництва. У середині січня Tesla знизила ціни на модельний ряд до 18%. На початку квітня, ціни на Model S та Model X знову знизилися, а через два тижні було зменшено вартість Model Y.

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В результаті рентабельність виробництва знизилася з 26% торік до 17% у 2023-му. Але подібна стратегія компанії призвела до рекордних поставок у другому кварталі 2023 року — 466 140 авто по всьому світу, а ціна акцій Tesla зросла майже на 140%.

Взагалі за шість місяців 2023 року Tesla поставила на ринок понад 889 тис. машин, що перевищує сукупні продажі електрокарів Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz та Porsche

ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Європі за 6 місяців 2023 року

За даними Jato Dynamics, за звітний період в Європі продали понад 6,5 млн легкових авто. Що є найбільшим обсягом піврічних реєстрацій з часів пандемії COVID-19.

Tesla Model Y – 126 565 од. (+204% у річному обчисленні); Dacia Sandero – 123 408 од. (+27%); Volkswagen T-Roc – 111 692 од. (+29%); Peugeot 208 – 105 699 од. (-4%); Opel/Vauxhall Corsa – 105 637 од. (+19%); Renault Clio – 100 298 од. (+44%); Toyota Yaris Cross – 96 214 од. (+48%); Fiat 500 – 90 464 од. (+6%); Volkswagen Golf – 88 425 од. (+6%); Dacia Duster – 86 872 од. (+18%).

Нагадаємо, експерти виявили серйозний недолік у популярного в Європі кросовера Dacia Duster 2023. Також ми писали, що Cadillac випускає конкурента Tesla Model Y.