Dacia Duster 2023: експерти виявили серйозний недолік у популярного кросовера

Попри привабливу ціну Duster 2023 має проблеми зі стійкістю руху. Фото: autoua

Кросовер Dacia Duster 2023, який дуже популярний у Європі, не витримав випробування на стійкість. Авто провалило лосиний тест.

Незалежні експерти випробовували румунську модель з 150-сильним 1,3-літровим турбодвигуном в одній з найдорожчих комплектацій. Та спробували проїхати на ньому між конусами.

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Що таке лосиний тест

Це випробування автомобілів вигадали у Швеції. Тест імітує раптову появу на дорозі лося, що є поширеною ситуацією на дорогах Швеції. Для об'їзду перешкоди потрібна вдвічі менша відстань, ніж для зупинки перед ним. Тому, якщо лось близько, доводиться виїжджати на зустрічну смугу, а потім одразу повернутися у свій ряд, щоб не зіткнутися з зустрічною машиною.

Як показав себе Duster 2023

В результаті Dacia Duster 2023 проїхала між конусами на швидкості 71 км/год, що є низьким показником як для сучасних автомобілів. За незначного перевищення цієї швидкості кузов автомобіля починав кренитися й машина збивала конуси. Експерти зазначили проблеми авто у роботі системи стабілізації.

В Україні Duster 2023 продають в офіційних мережах за ціною від 632 600 грн .

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