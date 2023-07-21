ТОП-11 найбільш ненадійних авто різного класу

Найменш надійним автомобілем визнано дизельний Ford Galaxy. Фото: wikipedia

У червні 2023 року українці придбали максимальну кількість вживаних авто за останні 11 місяців – 102,4 тис. Експерти склали рейтинг найбільш ненадійних машин з пробігом різного класу, які купувати не варто.

Британське видання What Car? разом з MotorEasy опитали близько 25 тис. автолюбителів, наскільки надійними були їхні автомобілі віком 6-20 років. На основі відповідей водіїв було складено рейтинг надійності.

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ТОП-11 найбільш ненадійних вживаних авто

Малолітражки

Citroën C3 (2010-2016) — рейтинг надійності 53%

Сімейні авто

Vauxhall Astra бензин (2009-2015) — 50,5%

Представницькі авто

Mercedes C-Class бензин (2014-2021) — 54,9%

Люксові авто

Jaguar XF (2015 — теперішній час) — 67,3%

Невеликі позашляховики

Peugeot 2008 (2013-2019) — 50,6%

Сімейні позашляховики

Range Rover Evoque (2011-2019) — 56,2%

Великі позашляховики

Land Rover Discovery Sport (2014 — теперішній час) — 55,4%

Люксові позашляховики

Land Rover Discovery (2004-2017) — 47,8%

Гібриди

Lexus RX (2009-2016) — 61,6%

Купе

Mercedes CLS (2011-2018) — 52,9%

Мінівени

Ford Galaxy дизель (2006-2015) — 33,1%

Надійність за марками для автомобілів віком 6-20 років

Suzuki 94.7% Lexus 92.7% Toyota 91.7% Honda 90.7% Kia 89.6% Mitsubishi 87.5% Mazda 86.6% Hyundai 85.9% Skoda 83.4% Seat 83.1% Dacia 82.9% Alfa Romeo 82.7% Volvo 81.7% Audi 81.2% Porsche 81.0% BMW 80.5% Renault 79.5% Ford 79.4% Volkswagen 77.9% Vauxhall 77.4% Mini 77.3% Nissan 77.1% Jaguar 76.9% Fiat 76.5% Peugeot 75.7% Subaru 75.6% Mercedes 75.1% Tesla 69.2% Land Rover 61.3% Citroën 60.3%

Раніше ми писали, де в Україні купують найбільше нових та вживаних авто у 2023 році. Також повідомляли про вживані авто, які можна продати в Україні дорожче за початкову ціну.