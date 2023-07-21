ТОП-11 найбільш ненадійних авто різного класу
У червні 2023 року українці придбали максимальну кількість вживаних авто за останні 11 місяців – 102,4 тис. Експерти склали рейтинг найбільш ненадійних машин з пробігом різного класу, які купувати не варто.
Британське видання What Car? разом з MotorEasy опитали близько 25 тис. автолюбителів, наскільки надійними були їхні автомобілі віком 6-20 років. На основі відповідей водіїв було складено рейтинг надійності.
ТОП-11 найбільш ненадійних вживаних авто
Малолітражки
- Citroën C3 (2010-2016) — рейтинг надійності 53%
Сімейні авто
- Vauxhall Astra бензин (2009-2015) — 50,5%
Представницькі авто
- Mercedes C-Class бензин (2014-2021) — 54,9%
Люксові авто
- Jaguar XF (2015 — теперішній час) — 67,3%
Невеликі позашляховики
- Peugeot 2008 (2013-2019) — 50,6%
Сімейні позашляховики
- Range Rover Evoque (2011-2019) — 56,2%
Великі позашляховики
- Land Rover Discovery Sport (2014 — теперішній час) — 55,4%
Люксові позашляховики
- Land Rover Discovery (2004-2017) — 47,8%
Гібриди
- Lexus RX (2009-2016) — 61,6%
Купе
- Mercedes CLS (2011-2018) — 52,9%
Мінівени
- Ford Galaxy дизель (2006-2015) — 33,1%
Надійність за марками для автомобілів віком 6-20 років
- Suzuki 94.7%
- Lexus 92.7%
- Toyota 91.7%
- Honda 90.7%
- Kia 89.6%
- Mitsubishi 87.5%
- Mazda 86.6%
- Hyundai 85.9%
- Skoda 83.4%
- Seat 83.1%
- Dacia 82.9%
- Alfa Romeo 82.7%
- Volvo 81.7%
- Audi 81.2%
- Porsche 81.0%
- BMW 80.5%
- Renault 79.5%
- Ford 79.4%
- Volkswagen 77.9%
- Vauxhall 77.4%
- Mini 77.3%
- Nissan 77.1%
- Jaguar 76.9%
- Fiat 76.5%
- Peugeot 75.7%
- Subaru 75.6%
- Mercedes 75.1%
- Tesla 69.2%
- Land Rover 61.3%
- Citroën 60.3%
Раніше ми писали, де в Україні купують найбільше нових та вживаних авто у 2023 році. Також повідомляли про вживані авто, які можна продати в Україні дорожче за початкову ціну.