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ТОП-11 найбільш ненадійних авто різного класу

21 липня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-11 найбільш ненадійних авто різного класу
Найменш надійним автомобілем визнано дизельний Ford Galaxy. Фото: wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У червні 2023 року українці придбали максимальну кількість вживаних авто за останні 11 місяців – 102,4 тис. Експерти склали рейтинг найбільш ненадійних машин з пробігом різного класу, які купувати не варто.

Британське видання What Car? разом з MotorEasy опитали близько 25 тис. автолюбителів, наскільки надійними були їхні автомобілі віком 6-20 років. На основі відповідей водіїв було складено рейтинг надійності.

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ТОП-11 найбільш ненадійних вживаних авто

Малолітражки

  • Citroën C3 (2010-2016) — рейтинг надійності 53%

Сімейні авто

  • Vauxhall Astra бензин (2009-2015) — 50,5%

Представницькі авто

  • Mercedes C-Class бензин (2014-2021) — 54,9%

Люксові авто

  • Jaguar XF (2015 — теперішній час) — 67,3%

Невеликі позашляховики

  • Peugeot 2008 (2013-2019) — 50,6%

Сімейні позашляховики

  • Range Rover Evoque (2011-2019) — 56,2%

Великі позашляховики

  • Land Rover Discovery Sport (2014 — теперішній час) — 55,4%

Люксові позашляховики

  • Land Rover Discovery (2004-2017) — 47,8%

Гібриди

  • Lexus RX (2009-2016) — 61,6%

Купе

  • Mercedes CLS (2011-2018) — 52,9%

Мінівени

  • Ford Galaxy дизель (2006-2015) — 33,1%

Надійність за марками для автомобілів віком 6-20 років

  1. Suzuki 94.7%
  2. Lexus 92.7%
  3. Toyota 91.7%
  4. Honda 90.7%
  5. Kia 89.6%
  6. Mitsubishi 87.5%
  7. Mazda 86.6%
  8. Hyundai 85.9%
  9. Skoda 83.4%
  10. Seat 83.1%
  11. Dacia 82.9%
  12. Alfa Romeo 82.7%
  13. Volvo 81.7%
  14. Audi 81.2%
  15. Porsche 81.0%
  16. BMW 80.5%
  17. Renault 79.5%
  18. Ford 79.4%
  19. Volkswagen 77.9%
  20. Vauxhall 77.4%
  21. Mini 77.3%
  22. Nissan 77.1%
  23. Jaguar 76.9%
  24. Fiat 76.5%
  25. Peugeot 75.7%
  26. Subaru 75.6%
  27. Mercedes 75.1%
  28. Tesla 69.2%
  29. Land Rover 61.3%
  30. Citroën 60.3%

Раніше ми писали, де в Україні купують найбільше нових та вживаних авто у 2023 році. Також повідомляли про вживані авто, які можна продати в Україні дорожче за початкову ціну.

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