Як зареєструвати вживане імпортне авто в Україні

Зареєструвати вживане авто після експертного дослідження можна у будь-якому сервісному центрі МВС. Фото: hsc.gov.ua

При першій реєстрації вживаного авто, ввезеного з-за кордону, потрібно спочатку обов'язково звернутися до служби МВС за експертним дослідженням. Після цього можете сміливо йти до найближчого Сервісного центру МВС.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Причому вартість адміністративних послуг ви можете самостійно порахувати на онлайн-калькуляторі Головного Сервісного центру МВС.

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паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ на транспортний засіб;

документ про правомірність придбання транспортного засобу;

митні документи;

сертифікат відповідності;

висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб.

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