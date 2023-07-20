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Як зареєструвати вживане імпортне авто в Україні: інструкція

20 липня 2023 10:52
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як зареєструвати вживане імпортне авто в Україні
Зареєструвати вживане авто після експертного дослідження можна у будь-якому сервісному центрі МВС. Фото: hsc.gov.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

При першій реєстрації вживаного авто, ввезеного з-за кордону, потрібно спочатку обов'язково звернутися до служби МВС за експертним дослідженням. Після цього можете сміливо йти до найближчого Сервісного центру МВС.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Причому вартість адміністративних послуг ви можете самостійно порахувати на онлайн-калькуляторі Головного Сервісного центру МВС.

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Які потрібні мати документи для першої реєстрації вживаного авто, ввезеного в Україну з-за кордону

  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ на транспортний засіб;
  • документ про правомірність придбання транспортного засобу;
  • митні документи;
  • сертифікат відповідності;
  • висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб.

Раніше ми писали про найпоширеніші помилки, яких припускаються майбутні водії під час іспиту на водійське посвідчення. Також повідомляли, за що водія можуть заарештувати у 2023 році.

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