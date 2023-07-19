ТОП-20 помилок, яких припускаються майбутні водії під час іспиту на права

Під час теоретичного іспиту потрібно зберігати спокій та не панікувати. Фото: kha.hsc.gov.ua

Щоб отримати водійське посвідчення потрібно скласти іспити — теоретичний та практичний. Але далеко не усі кандидати у водії вдало проходять ці випробування з першого разу.

Сайт Pro Гроші зібрав типові помилки, яких припускаються майбутні водії під час іспитів.

Читайте також:

Теоретичний іспит

Складається з 20 запитань про правила дорожнього руху, автомобіль та першу медичну допомогу. Тривалість іспиту обмежено лише 20 хвилинами. Через це люди починають хвилюватися та панікувати, хоча дозволяється припуститися двох помилок.

Щоб успішно скласти теорію потрібно:

не хвилюватися;

уважно читати питання.

Практичний іспит

Претендент на права демонструє свої навички водіння на певному маршруті в умовах дорожнього руху.

Помилки при підготовці до початку руху

Не пристебнув пасок безпеки.

Не відрегулював дзеркала, підголівник та сидіння під себе.

Не увімкнув/вимкнув світловий покажчик повороту перед/після початком руху.

Не подивився в дзеркало заднього виду.

Не повернув голову в бік виконання маневру.

Помилки під час маневрування

Не увімкнув/вимкнув світловий покажчик повороту під час виконання/завершення маневру, не впевнився в безпечності виконання маневру, перевищив встановлену швидкість руху транспортного засобу.

Перед поворотом (розворотом) завчасно не зайняв крайнє положення на проїзній частині.

Під час маневрування не пропустив інший транспортний засіб, таким чином створивши перешкоду.

Під час руху не дотримувався безпечної дистанції та бічного інтервалу щодо інших автомобілів.

Зупинка, дорожня розмітка та знаки

Зупинився в забороненому певними знаками місці.

Виїхав на розділювальну смугу, тротуар, узбіччя або пішохідну зону.

Сигнали регулювання/проїзд перехресть

При зупинці на заборонний сигнал світлофора перетнув "СТОП-лінію", позначену дорожньою розміткою або знаками.

Виїхав на перехрестя (пішохідну зону) при утвореному заторі та створив перешкоду дорожньому руху.

Проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Проїзд пішохідних переходів та зупинок громадського транспорту

Не зупинився (не зменшив швидкість) перед пішохідним переходом.

Рухався по смузі для громадського транспорту.

Не надав дорогу автобусу/тролейбусу, який починав рух від позначеного місця.

Аварійні ситуації

Виконав обгін/розворот у випадках, коли це заборонено.

При проїзді перехресть не надав дорогу іншим учасникам руху, які мають перевагу.

Не виконав вимоги правил дорожнього руху, створивши аварійну ситуацію.

Раніше ми писали, як правильно українцям користуватися водійським посвідченням в ЄС. Також повідомлялося, що в Україні тепер можна теорію вчити самостійно, а не в автошколі.