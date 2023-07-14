Водійське посвідчення в Україні: теорію можна вчити самостійно, а не в автошколі

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: freepik.com

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дає можливість майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину навчання. Таким чином можна отримати водійське посвідчення без обов'язкового відвідування теоретичних уроків в автошколі.

Про це повідомляє Суспільне.

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"Дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв", — зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Член Комітету з питань правоохоронної діяльності В'ячеслав Медяник пояснив, що законопроєкт передбачає адміністративну відповідальність для екзаменаторів і працівників сервісних центрів, які зловживають своїм службовим становищем.

Народний депутат України Павло Бакунець зазначив, що метою законопроєкту є зменшення корупції в державі у зв'язку з процедурою отримання посвідчень водія, шляхом впровадження цифрової технології.

Яка процедура складання іспиту на водіння в Україні

МВС оголосило про зміни в іспиті на водіння, зокрема можливість необмеженої кількості спроб скласти практичний екзамен для українців упродовж 2 років, за умови, що вони мають свідоцтво про закінчення автошколи.

Зараз кандидат на отримання посвідчення водія має лише три спроби для практичного іспиту, і у разі невдачі йому доводиться проходити теоретичну частину заново.

"Ці зміни відбудуться в рамках реформи сервісних центрів МВС та процесу складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія. МВС запланувало початок цієї реформи на літо 2023 року. До кінця 2023 року мають завершитись усі головні зміни", — додає видання.

Нагадаємо, що в Україні готують зміни у сфері підготовки водіїв до керування транспортом. З метою зменшення аварійності на дорогах планують карати автошколи за недостатній рівень навчання майбутніх автомобілістів.