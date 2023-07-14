Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Водительское удостоверение в Украине: теорию можно учить самостоятельно, а не в автошколе arrow

Водительское удостоверение в Украине: теорию можно учить самостоятельно, а не в автошколе

14 июля 2023 04:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Водительское удостоверение в Украине: теорию можно учить самостоятельно, а не в автошколе
Девушка работает на ноутбуке. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью обучения. Таким образом, можно получить водительское удостоверение без обязательного посещения теоретических уроков в автошколе.

Об этом сообщает Общественное.

Читайте также:

Что предусматривает новый законопроект

"Разрешили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Установили штрафы для чиновников автошкол за нарушение подготовки водителей", — отметил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник пояснил, что законопроект предусматривает административную ответственность для экзаменаторов и работников сервисных центров, злоупотребляющих своим служебным положением.

Народный депутат Украины Павел Бакунец отметил, что целью законопроекта является уменьшение коррупции в государстве в связи с процедурой получения водительских прав, путем внедрения цифровой технологии.

Какая процедура сдачи экзамена на вождение в Украине

МВД объявило об изменениях в экзамене на вождение, в частности, возможность неограниченного количества попыток сдать практический экзамен для украинцев в течение 2 лет, при условии, что они имеют свидетельство об окончании автошколы.

Сейчас кандидат на получение водительского удостоверения имеет лишь три попытки для практического экзамена, и в случае неудачи ему приходится проходить теоретическую часть заново.

"Эти изменения произойдут в рамках реформы сервисных центров МВД и процесса сдачи теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения. МВД запланировало начало этой реформы на лето 2023 года. До конца 2023 года должны завершиться все главные изменения", — добавляет издание.

Напомним, что в Украине готовятся изменения в сфере подготовки водителей к управлению транспортом. В целях уменьшения аварийности на дорогах планируют наказывать автошколы за недостаточный уровень обучения будущих автомобилистов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз