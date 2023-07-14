Водительское удостоверение в Украине: теорию можно учить самостоятельно, а не в автошколе
Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью обучения. Таким образом, можно получить водительское удостоверение без обязательного посещения теоретических уроков в автошколе.
Об этом сообщает Общественное.
Что предусматривает новый законопроект
"Разрешили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Установили штрафы для чиновников автошкол за нарушение подготовки водителей", — отметил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник пояснил, что законопроект предусматривает административную ответственность для экзаменаторов и работников сервисных центров, злоупотребляющих своим служебным положением.
Народный депутат Украины Павел Бакунец отметил, что целью законопроекта является уменьшение коррупции в государстве в связи с процедурой получения водительских прав, путем внедрения цифровой технологии.
Какая процедура сдачи экзамена на вождение в Украине
МВД объявило об изменениях в экзамене на вождение, в частности, возможность неограниченного количества попыток сдать практический экзамен для украинцев в течение 2 лет, при условии, что они имеют свидетельство об окончании автошколы.
Сейчас кандидат на получение водительского удостоверения имеет лишь три попытки для практического экзамена, и в случае неудачи ему приходится проходить теоретическую часть заново.
"Эти изменения произойдут в рамках реформы сервисных центров МВД и процесса сдачи теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения. МВД запланировало начало этой реформы на лето 2023 года. До конца 2023 года должны завершиться все главные изменения", — добавляет издание.
Напомним, что в Украине готовятся изменения в сфере подготовки водителей к управлению транспортом. В целях уменьшения аварийности на дорогах планируют наказывать автошколы за недостаточный уровень обучения будущих автомобилистов.