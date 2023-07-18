Як правильно українцям користуватися водійським посвідченням в ЄС

Українське посвідчення водія. Фото: РБК-Україна

Українці, які перебувають у країнах Європейського Союзу, повинні знати деякі правила, а саме як користуватися водійським посвідченням та як воно діє. Варто бути уважними та ознайомитись завчасно з правилами та вимогами в тій чи іншій державі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Читайте також:

Правила користування

Громадяни України мають змогу використовувати своє українське посвідчення водія впродовж всього часу, коли перебувають в Євросоюзі. Обмінювати його не потрібно.

Також українці мають право користуватися посвідченнями водія старого зразка без обмежень терміну дії чи виду (до прикладу, книжечка).

"Вони не зобов'язані мати переклад свого посвідчення водія та міжнародне посвідчення водія, але повинні мати документ для підтвердження особи", — зазначив Лубінець.

Які ще права мають українці

Крім того, українцям дозволено використання українського посвідчення водія навіть, коли термін його дії закінчиться. Тому немає необхідності обмінювати своє посвідчення водія, якщо воно є застарим.

"У разі втрати або крадіжки українського посвідчення водія, українські водії можуть без складання іспитів отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС на період перебування під захистом", — додав він.

Якщо ж змінюються анкетні дані, закінчується термін дії посвідчення або документ серйозно пошкоджений, то у водіїв є змога обміняти свої посвідчення водія за кордоном у відділеннях ДП "Документ". Вони є у Польщі, Туреччині, Словаччині, Чехії, Німеччині й Іспанії.

"Звертаю увагу, що окремі країни ЄС можуть мати відмінності в їхньому національному законодавстві, навіть у контексті спільних європейських норм і правил", — наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дає можливість майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину навчання. Таким чином можна отримати водійське посвідчення без обов'язкового відвідування теоретичних уроків в автошколі.