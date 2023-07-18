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Как правильно украинцам пользоваться водительским удостоверением в ЕС

18 июля 2023 17:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Как правильно украинцам пользоваться водительским удостоверением в ЕС
Украинское водительское удостоверение. Фото: РБК-Украина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинцы, которые находятся в странах Европейского Союза, должны знать некоторые правила, как пользоваться водительским удостоверением и как оно действует. Следует быть внимательными и заранее ознакомиться с правилами и требованиями в том или ином государстве.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Правила пользования

Граждане Украины могут использовать свое украинское водительское удостоверение на протяжении всего времени, когда находятся в Евросоюзе. Обменивать его не нужно.

Также украинцы имеют право пользоваться водительскими удостоверениями старого образца без ограничений срока действия или вида (к примеру, книжечка).

"Они не обязаны иметь перевод своего водительского удостоверения и международное водительское удостоверение, но должны иметь документ для подтверждения личности", — отметил Лубинец.

Какие еще права имеют украинцы

Кроме того, украинцам разрешено использование украинского водительского удостоверения даже, когда срок его действия истечет. Поэтому нет необходимости обменивать свое водительское удостоверение, если оно является устаревшим.

"В случае потери или кражи украинского водительского удостоверения, украинские водители могут без сдачи экзаменов получить временное удостоверение водителя образца ЕС на период пребывания под защитой", — добавил он.

Если же меняются анкетные данные, истекает срок действия удостоверения или документ серьезно поврежден, у водителей есть возможность обменять свои водительские удостоверения за границей в отделениях ГП "Документ". Они находятся в Польше, Турции, Словакии, Чехии, Германии и Испании.

"Обращаю внимание, что отдельные страны ЕС могут иметь отличия в их национальном законодательстве, даже в контексте общих европейских норм и правил", — подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью обучения. Таким образом, можно получить водительское удостоверение без обязательного посещения теоретических уроков в автошколе.

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