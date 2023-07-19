ТОП-20 ошибок, которые допускают будущие водители во время экзамена на права
Чтобы получить водительское удостоверение, нужно сдать экзамены — теоретический и практический. Но далеко не все кандидаты в водители успешно проходят эти испытания с первого раза.
Сайт Pro Деньги собрал типичные ошибки, которые допускают будущие водители во время экзаменов.
Теоретический экзамен
Состоит из 20 вопросов о правилах дорожного движения, автомобиле и первой медицинской помощи. Продолжительность экзамен ограничена только 20 минутами. Поэтому люди начинают волноваться и паниковать, хотя им разрешается допустить две ошибки.
Чтобы успешно составить теорию нужно:
- не волноваться;
- внимательно читать вопросы.
Практический экзамен
Претендент на права демонстрирует свои навыки вождения на определенном маршруте в условиях дорожного движения.
Ошибки при подготовке к началу движения
- Не пристегнул пояс безопасности.
- Не отрегулировал зеркала, подголовник и сиденье под себя.
- Не включил/выключил световой указатель поворота перед/после начала движения.
- Не посмотрел в зеркало заднего вида.
- Не повернул голову в сторону выполнения маневра.
Ошибки при маневрировании
- Не включил/выключил световой указатель поворота при выполнении/завершении маневра, не убедился в безопасности выполнения маневра, превысил установленную скорость движения транспортного средства.
- Перед поворотом (разворотом) раньше времени не занял крайнее положение на проезжей части.
- Во время маневрирования не пропустило другое транспортное средство, таким образом создав препятствие.
- Во время движения не соблюдал безопасную дистанцию и боковой интервал относительно других автомобилей.
Остановка, дорожная разметка и знаки
- Остановился в запрещенном определенными знаками месте.
- Выехал на разделительную полосу, тротуар, обочину или пешеходную зону.
Сигналы регулировки/проезд перекрестков
- При остановке на запретный сигнал светофора пересек "СТОП-линию", обозначенную дорожной разметкой или знаками.
- Выехал на перекресток (пешеходную зону) при пробке и создал препятствие дорожному движению.
- Проехал на запретный сигнал светофора.
Проезд пешеходных переходов и остановок общественного транспорта
- Не остановился (не сбавил скорость) перед пешеходным переходом.
- Двигался по полосе для общественного транспорта.
- Не предоставил дорогу автобусу/троллейбусу, начинавшему движение от обозначенного места.
Аварийные ситуации
- Выполнил обгон/разворот в случаях, когда это запрещено.
- При проезде перекрестков не предоставил дорогу другим участникам движения, имеющим преимущество.
- Не выполнил требования ПДД, создав аварийную ситуацию.
Раньше мы писали, как правильно украинцам пользоваться водительским удостоверением в ЕС. Также сообщалось, что в Украине теперь можно теорию учить самостоятельно, а не в автошколе.