ТОП-20 ошибок, которые допускают будущие водители во время экзамена на права

Во время теоретического экзамена следует сохранять спокойствие и не паниковать. Фото: kha.hsc.gov.ua

Чтобы получить водительское удостоверение, нужно сдать экзамены — теоретический и практический. Но далеко не все кандидаты в водители успешно проходят эти испытания с первого раза.

Сайт Pro Деньги собрал типичные ошибки, которые допускают будущие водители во время экзаменов.

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Теоретический экзамен

Состоит из 20 вопросов о правилах дорожного движения, автомобиле и первой медицинской помощи. Продолжительность экзамен ограничена только 20 минутами. Поэтому люди начинают волноваться и паниковать, хотя им разрешается допустить две ошибки.

Чтобы успешно составить теорию нужно:

не волноваться;

внимательно читать вопросы.

Практический экзамен

Претендент на права демонстрирует свои навыки вождения на определенном маршруте в условиях дорожного движения.

Ошибки при подготовке к началу движения

Не пристегнул пояс безопасности.

Не отрегулировал зеркала, подголовник и сиденье под себя.

Не включил/выключил световой указатель поворота перед/после начала движения.

Не посмотрел в зеркало заднего вида.

Не повернул голову в сторону выполнения маневра.

Ошибки при маневрировании

Не включил/выключил световой указатель поворота при выполнении/завершении маневра, не убедился в безопасности выполнения маневра, превысил установленную скорость движения транспортного средства.

Перед поворотом (разворотом) раньше времени не занял крайнее положение на проезжей части.

Во время маневрирования не пропустило другое транспортное средство, таким образом создав препятствие.

Во время движения не соблюдал безопасную дистанцию и боковой интервал относительно других автомобилей.

Остановка, дорожная разметка и знаки

Остановился в запрещенном определенными знаками месте.

Выехал на разделительную полосу, тротуар, обочину или пешеходную зону.

Сигналы регулировки/проезд перекрестков

При остановке на запретный сигнал светофора пересек "СТОП-линию", обозначенную дорожной разметкой или знаками.

Выехал на перекресток (пешеходную зону) при пробке и создал препятствие дорожному движению.

Проехал на запретный сигнал светофора.

Проезд пешеходных переходов и остановок общественного транспорта

Не остановился (не сбавил скорость) перед пешеходным переходом.

Двигался по полосе для общественного транспорта.

Не предоставил дорогу автобусу/троллейбусу, начинавшему движение от обозначенного места.

Аварийные ситуации

Выполнил обгон/разворот в случаях, когда это запрещено.

При проезде перекрестков не предоставил дорогу другим участникам движения, имеющим преимущество.

Не выполнил требования ПДД, создав аварийную ситуацию.

Раньше мы писали, как правильно украинцам пользоваться водительским удостоверением в ЕС. Также сообщалось, что в Украине теперь можно теорию учить самостоятельно, а не в автошколе.