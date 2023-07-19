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Новый закон: за что водителя могут арестовать в 2023 году

19 июля 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
За что водителя могут арестовать в 2023 году
За отсутствие у водителя талона о прохождении обязательного технического контроля авто предусмотрены серьезные наказания. Фото: umn
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Отныне штрафы для водителей за нарушение ПДД увеличены, а в некоторых случаях даже возможен арест.

Если у водителя отсутствует талон о прохождении обязательного технического контроля, то согласно изменениям ст. 112 Кодекса Украины об административных правонарушениях автовладельцу грозит изъятие прав и назначается штраф от 850 до 1700 грн за авто, имеющее неисправности:

Читайте также:
  • рулевого управления;
  • тормозной системы;
  • сцепного устройства;
  • наружного освещения;
  • другие.

В некоторых случаях водителя могут арестовать на срок от 5 до 10 дней.

Также ответственность наступает за управление используемыми для перевозки пассажиров транспортными средствами, имеющими неисправности или не отвечающими требованиям ПДД и технических стандартов.

Штрафные санкции распространяются на водителей, управляющих транспортными средствами, которые подлежат обязательному техническому контролю, но не прошли его.

Ранее мы писали, как водителей могут развести на штраф за вождение под хмельком.

Также сообщалось, что водителям могут выписать штраф 1400 грн за разговоры по телефону за рулем.

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