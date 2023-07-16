Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Водителя проверяют алкотестером на уровень алкоголя в крови. Фото: depositphotos

Водители автомобилей могут оказаться в такой ситуации, когда их остановит на дороге полицейский и попросит проверить уровень алкоголя в крови.

Адвокат Роман Симутин на своей странице в Facebook рассказал о трех самых популярных методах, по которым "разводят" водителей на немалые штрафы.

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Адвокат очертил три ситуации:

Ситуация 1: Полиция редко спрашивает водителя, употреблял ли он алкоголь сегодня. В основном интересуются, употребляли ли спиртное вчера. Почему большинство водителей отвечают — да. И сразу возникает законная причина для проверки.

Ситуация 2: Полицейские не зафиксировали на видео, что вы были за рулем, но предложили переставить автомобиль, чтобы не мешать другим участникам движения. Вы садитесь за руль и добросовестно переставляете авто на 2 метра. Как думаете, какое видео попадет в суд и с какого момента?

Ситуация 3: Вы подышали в трубочку и прибор показал в пределах нормы — 0,2 промилле. Вам сразу скажут вздохнуть еще раз, повторно. И можете не сомневаться, что прибор покажет состояние опьянения.

Советы адвоката Симутина. Фото: сриншот

Напомним, в Украине недавно были внесены изменения в процедуру проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Одно из основных изменений – отмена требования о наличии двух свидетелей при оформлении документов.

Сообщается, если водителя заподозрили в употреблении алкоголя или находится в состоянии наркотического опьянения, он должен пройти осмотр непосредственно на месте остановки автомобиля. И этот осмотр правоохранители должны производить с применением видеофиксации.