Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Мужчина показывает результаты алкотестера. Фото: соцсети

В Украине недавно были внесены изменения в процедуру проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Одно из основных изменений — отмена требования о наличии двух свидетелей при оформлении документов.

Об этом пишет издание Аutotheme.info.

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Проверка водителей

Сообщается, если водителя заподозрили в употреблении алкоголя или он находится в состоянии наркотического опьянения, он должен пройти осмотр непосредственно на месте остановки автомобиля. И этот осмотр правоохранители должны производить с применением видеофиксации.

Причем наличие двух свидетелей уже не нужно. Эта норма отменена Кабинетом Министров.

Таким образом, лица, нарушившие закон, будут быстрее привлечены к ответственности, а процедура анализа на содержание запрещенных веществ будет более быстрая.

Сообщается, что сейчас полицейские должны фиксировать на камеру каждый осмотр транспортного средства, а в случае нарушения видео будет добавляться в протокол.

Напомним, в Киеве открыли специальную инклюзивную автошколу. Учебное заведение запущено в рамках проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью" на базе ведомственных учебных заведений.

Это специальный проект МВД, реализуемый в рамках инициативы "Без барьеров". Главной целью является создание эффективной и комфортной системы адаптации лиц с инвалидностью к управлению транспортными средствами с учетом их возможностей и потребностей.