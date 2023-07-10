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Воля випадку: коли можна проїхати на жовтий сигнал світлофора

10 липня 2023 20:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ПДР: коли можна проїхати на жовтий сигнал світлофора
Водій зобов'язаний зупинитися у разі, якщо на світлофорі загориться сигнал, що забороняє рух. Фото: epravda
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

 

Попри поширену серед водіїв думку, рухатися під час жовтого сигналу світлофора заборонено. Жовтий просто попереджає про наступну зміну сигналів.

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Згідно з пунктом 8.10 ПДР, у разі подання світлофором сигналу, що забороняє рух, водій повинен зупинитися:

  • біля дорожньої розмітки 1.12 (стоп-лінія);
  • біля дорожнього знаку 5.69 "Стоп-лінія";

За відсутності розмітки або знаку водій має зупинитися:

  • не ближче ніж за 10 м до світлофора або пішохідного переходу;
  • в усіх інших випадках — перед перехрестям, не створюючи перешкод пішоходам.

Кому можна проїхати на жовтий сигнал світлофора

Дозволяється водіям, які у разі ввімкнення жовтого сигналу не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 ПДР без застосовування екстреного гальмування. Але за умови забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 8.11 ПДР).

Раніше українським водіям підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Перереєстрація транспортних засобів.

Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом.

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