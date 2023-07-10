ПДР: коли можна проїхати на жовтий сигнал світлофора

Воля випадку: коли можна проїхати на жовтий сигнал світлофора
Попри поширену серед водіїв думку, рухатися під час жовтого сигналу світлофора заборонено. Жовтий просто попереджає про наступну зміну сигналів.
За проїзд на заборонний сигнал світлофора водій отримує штраф на суму 510 грн. Про це повідомив Doradvokat.
Згідно з пунктом 8.10 ПДР, у разі подання світлофором сигналу, що забороняє рух, водій повинен зупинитися:
- біля дорожньої розмітки 1.12 (стоп-лінія);
- біля дорожнього знаку 5.69 "Стоп-лінія";
За відсутності розмітки або знаку водій має зупинитися:
- не ближче ніж за 10 м до світлофора або пішохідного переходу;
- в усіх інших випадках — перед перехрестям, не створюючи перешкод пішоходам.
Кому можна проїхати на жовтий сигнал світлофора
Дозволяється водіям, які у разі ввімкнення жовтого сигналу не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 ПДР без застосовування екстреного гальмування. Але за умови забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 8.11 ПДР).
Раніше українським водіям підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Перереєстрація транспортних засобів.
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