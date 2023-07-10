ПДР: коли можна проїхати на жовтий сигнал світлофора

Водій зобов'язаний зупинитися у разі, якщо на світлофорі загориться сигнал, що забороняє рух. Фото: epravda

Попри поширену серед водіїв думку, рухатися під час жовтого сигналу світлофора заборонено. Жовтий просто попереджає про наступну зміну сигналів.

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Згідно з пунктом 8.10 ПДР, у разі подання світлофором сигналу, що забороняє рух, водій повинен зупинитися:

біля дорожньої розмітки 1.12 (стоп-лінія);

біля дорожнього знаку 5.69 "Стоп-лінія";

За відсутності розмітки або знаку водій має зупинитися:

не ближче ніж за 10 м до світлофора або пішохідного переходу;

в усіх інших випадках — перед перехрестям, не створюючи перешкод пішоходам.

Кому можна проїхати на жовтий сигнал світлофора

Дозволяється водіям, які у разі ввімкнення жовтого сигналу не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 ПДР без застосовування екстреного гальмування. Але за умови забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 8.11 ПДР).

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