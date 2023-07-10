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Воля случая: когда можно проехать на желтый сигнал светофора

10 июля 2023 20:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ПДД: когда можно проехать на желтый сигнал светофора
Водитель обязан остановиться, если на светофоре загорится сигнал, запрещающий движение. Фото: epravda
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Несмотря на распространенное среди водителей мнение, двигаться во время желтого сигнала светофора запрещено. Желтый просто предупреждает о следующей смене сигналов.

За проезд на запретный сигнал светофора водитель получает штраф на сумму 510 грн. Об этом сообщил Doradvokat.

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Согласно пункту 8.10 ПДД, в случае подачи светофором сигнала, запрещающего движение, водитель должен остановиться:

  • возле дорожной разметки 1.12 (стоп-линия);
  • возле дорожного знака 5.69 "Стоп-линия";

При отсутствии разметки или знака водитель должен остановиться:

  • не ближе чем за 10 м до светофора или пешеходного перехода;
  • во всех остальных случаях — перед перекрестком, не создавая препятствий пешеходам.

Кому можно проехать на желтый сигнал светофора

Разрешается водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановить транспортное средство в месте, предусмотренном пунктом 8.10 ПДД без применения экстренного торможения. Но только при условии обеспечения безопасности дорожного движения (пункт 8.11 ПДД).

Ранее украинским водителям подготовили очередные изменения при купле-продаже автомобилей.

Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом.

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