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Личное пространство: как заставить держать дистанцию водителя другого авто

7 июля 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как заставить держать дистанцию водителя другого авто: четыре способа
При столкновении будет виновато ехавшее сзади авто. Фото: krot
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Существует рекомендация для автолюбителей ехать с интервалом, равным половине ширины авто. Но ее придерживаются не все, что чревато ДТП.

Впрочем, эксперты вообще не советуют приближаться к другому авто ближе чем на 3 метра.

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Штрафы для водителей, не соблюдающих дистанцию, не предусмотрены. Конечно при столкновении будет виноват автомобиль, который ехал сзади. Но от этого водителю поврежденной машины не легче.

Четыре способа заставить авто сзади соблюдать безопасную дистанцию

№1

  • Многократно поморгайте стоп-сигналами, а параллельно несколько раз подряд коротко нажмите на тормоз. Если водитель за вами опытный, он поймет значение сигнала.

№2

  • Легко нажать на тормоз, чтобы тормозные колодки не схватились, но стоп-сигнал загорелся. Водитель сзади решит, что вы собираетесь остановиться или притормаживаете перед поворотом, и замедлит ход. После этого добавляете газ и отрываетесь на безопасное расстояние.

№3

  • Плавно притормозите. Водитель сзади тоже притормозит. После чего добавьте газ и уходите в отрыв.

№4

  • Просто дайте себя обогнать.
Эксперты не советуют приближаться к другому авто ближе чем на 3 метра.

Раньше мы писали, когда можно пересекать двойную осевую линию разметки. Также сообщали, как правильно проехать перекресток с круговым движением.

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