Когда не запрещено пересекать двойную осевую линию разметки

Пересечение двойной полосы является грубым нарушением, впрочем, у каждого правила существуют исключения. Фото: informator.ua

Известно всем, что за пересечение двойной осевой линии разметки предусмотрен штраф. Но существуют несколько случаев, при которых полиция не будет вас даже останавливать.

Двойная осевая разметка разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четырех и более полос движения или на участках дорог с тремя (2+1) полосами.

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Согласно статье 122 ч. 1 КУоАП, пересечение двойной осевой является нарушением, за которое предусмотрен штраф:

в размере 340 грн;

если нарушение правила привело к аварийной ситуации — 1445 грн или лишение водительских прав до года.

Когда можно пересекать двойную осевую линию разметки

объезд места оформления масштабного ДТП, если нет других путей объезда;

водителям оперативных транспортных средств, выполняя безотлагательное служебное задание, при включении проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения (пункт 3.1 ПДД);

водителям в условиях действия непреодолимой силы или когда другими средствами невозможно предотвратить гибель или увечье граждан. (пункт 2.14 е ПДД).

если разметка стерлась от времени или засыпана снегом, песком или чем-нибудь другим.

Ранее мы писали, за что украинским водителям начали выписывать штраф 8500 грн.

Также сообщалось, какое правило часто нарушают украинские водители.