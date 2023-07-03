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Важливі правила: коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки

3 липня 2023 21:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Коли не заборонено перетинати подвійну осьову лінію розмітки
Перетин подвійної смуги є грубим порушенням, втім у кожного правила існують винятки. Фото: informator.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Відомо всім, що за перетин подвійної осьової лінії розмітки передбачено штраф. Але існують кілька випадків, за яких поліція не буде вас навіть зупиняти.

Подвійна осьова розмітка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, котрі мають чотири та більше смуг руху або на ділянках доріг з трьома (2+1) смугами.

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Згідно зі статтею 122 ч. 1 КУпАП, перетин подвійної осьової є порушенням, за яке передбачений штраф:

  • у розмірі 340 грн;
  • якщо порушення правила призвело до аварійної ситуації — 1445 грн або позбавлення водійських прав до року.

Коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки

  • об’їзд місця оформлення масштабного ДТП, якщо інших шляхів об’їзду немає;
  • водіям оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору й спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 3.1 ПДР);
  • водіям в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян. (пункт 2.14 е ПДР).
  • якщо розмітка стерлась від часу або засипана снігом, піском чи чимось іншим.

Раніше ми писали, за що українським водіям почали виписувати штраф 8500 грн.

Також повідомлялося, яке правило часто порушують українські водії.

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