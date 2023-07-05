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Оба правы: как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево

5 июля 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево
Водители должны по своему усмотрению выбрать, как разъехаться на перекрестке. Фото: auto-dor
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Существует два способа одновременно повернуть налево двум машинам, находящимся на перекрестке равнозначных дорог напротив. Что интересно, оба способа будут верными.

Прежде всего, данный вопрос не урегулирован ПДД. А значит, водители должны по своему усмотрению мгновенно во время движения выбрать один из двух вариантов. Отметим, что несовпадение водительских решений часто приводит к ДТП.

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Варианты встречного разъезда на перекрестке

Удобнее будет разъехаться правыми бортами. Однако такой маневр возможен не всегда. На маленьком перекрестке в таком случае можно попасть на полосу встречного движения.

При столкновении с другим авто на встречной полосе виновным признают водителя, находящегося не на своей полосе.

Также правильным вариантом будет объезд центра перекрестка и разъезд по левым бортам.

Оба варианта верны. Ни один не является нарушением ПДД.

Что же делать

На больших перекрестках разъезжаются правыми бортами, на маленьких — левыми.

При повороте с разъездом правыми бортами нужно внимательно следить за встречным транспортом, который ждет позади встречного авто и будет ехать направо или прямо. Таким авто следует отдать предпочтение.

Раньше мы писали, когда можно пересекать двойную осевую линию разметки.

Также сообщали, как правильно проехать перекресток с круговым движением.

 

 

 

 

 

 

 

 

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