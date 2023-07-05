Оба правы: как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево
Существует два способа одновременно повернуть налево двум машинам, находящимся на перекрестке равнозначных дорог напротив. Что интересно, оба способа будут верными.
Прежде всего, данный вопрос не урегулирован ПДД. А значит, водители должны по своему усмотрению мгновенно во время движения выбрать один из двух вариантов. Отметим, что несовпадение водительских решений часто приводит к ДТП.
Варианты встречного разъезда на перекрестке
Удобнее будет разъехаться правыми бортами. Однако такой маневр возможен не всегда. На маленьком перекрестке в таком случае можно попасть на полосу встречного движения.
При столкновении с другим авто на встречной полосе виновным признают водителя, находящегося не на своей полосе.
Также правильным вариантом будет объезд центра перекрестка и разъезд по левым бортам.
Что же делать
На больших перекрестках разъезжаются правыми бортами, на маленьких — левыми.
При повороте с разъездом правыми бортами нужно внимательно следить за встречным транспортом, который ждет позади встречного авто и будет ехать направо или прямо. Таким авто следует отдать предпочтение.
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