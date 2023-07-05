Як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч

Водії мають на свій розсуд обрати в який спосіб роз’їхатися на перехресті. Фото: auto-dor

Існує два способи одночасно повернути ліворуч двом машинам, котрі знаходяться на перехресті рівнозначних доріг навпроти. Що цікаво, обидва способи будуть вірними.

Перш за все, дане питання не врегульовано ПДР. А отже, водії мають на свій розсуд миттєво під час руху обрати один з двох варіантів. Зазначимо, що не співпадіння рішень водіїв часто призводять до ДТП.

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Варіанти зустрічного роз’їзду на перехресті

Зручнішим буде роз’їхатися правими бортами. Однак такий маневр можливий не завжди. На маленькому перехресті у такому разі можна мимоволі потрапити на смугу зустрічного руху.

При зіткненні з іншим авто на зустрічній смузі винним визнають водія, котрий знаходиться не на своїй смузі.

Також правильним варіантом буде об’їзд центру перехрестя та роз’їзд лівими бортами.

Обидва варіанти правильні. Жоден не є порушенням ПДР.

Що ж робити

На великих перехрестях роз’їжджаються правими бортами, на маленьких – лівими.

Під час повороту з роз’їздом правими бортами, потрібно уважно слідкувати за зустрічним транспортом, який чекає позаду зустрічного авто та їхатиме праворуч або прямо. Таким авто слід надати перевагу.

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