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Обидва праві: як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч

5 липня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч
Водії мають на свій розсуд обрати в який спосіб роз’їхатися на перехресті. Фото: auto-dor
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Існує два способи одночасно повернути ліворуч двом машинам, котрі знаходяться на перехресті рівнозначних доріг навпроти. Що цікаво, обидва способи будуть вірними.

Перш за все, дане питання не врегульовано ПДР. А отже, водії мають на свій розсуд миттєво під час руху обрати один з двох варіантів. Зазначимо, що не співпадіння рішень водіїв часто призводять до ДТП.

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Варіанти зустрічного роз’їзду на перехресті

Зручнішим буде роз’їхатися правими бортами. Однак такий маневр можливий не завжди. На маленькому перехресті у такому разі можна мимоволі потрапити на смугу зустрічного руху.

При зіткненні з іншим авто на зустрічній смузі винним визнають водія, котрий знаходиться не на своїй смузі.

Також правильним варіантом буде об’їзд центру перехрестя та роз’їзд лівими бортами.

Обидва варіанти правильні. Жоден не є порушенням ПДР.

Що ж робити

На великих перехрестях роз’їжджаються правими бортами, на маленьких – лівими.

Під час повороту з роз’їздом правими бортами, потрібно уважно слідкувати за зустрічним транспортом, який чекає позаду зустрічного авто та їхатиме праворуч або прямо. Таким авто слід надати перевагу.

Раніше ми писали, коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки.

Також повідомляли, як правильно проїхати перехрестя з круговим рухом.

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