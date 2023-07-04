Коли потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті

Поліція часто наполягає на вмиканні лівого поворотника при в’їзді на кільце, втім, правила такого не вимагають. Фото: auto.ria

Існують різні думки щодо того, чи потрібно вмикати поворотник при в’їзді на кругове перехрестя. Але Правила дорожнього руху трактують це питання однозначно.

Управління патрульної поліції закликає вмикати покажчик повороту ліворуч при в’їзді на кругове перехрестя. Вважається, що лівий поворотник додатково інформує інших учасників руху.

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Але пунктом 9.2 ПДР подає чіткий перелік підстав, коли водій повинен подавати попереджувальні сигнали світловими покажчиками повороту:

перед початком руху і зупинкою;

перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Інших підстав для увімкнення покажчика повороту у Правилах дорожнього руху не прописано.

Чи потрібно вмикати поворотник при в’їзді на коло

Дорожній знак "Круговий рух" вимагає не повороту, розвороту або перестроювання, а лише об’їзду клумби. Тому вмикати поворотник при в’їзді на кругове перехрестя не потрібно. Напрямок руху при заїзді на коло визначається дорожньою розміткою — він можливий лише в одному напрямку.

Чи потрібно вмикати поворотник при виїзді з кола

Інша річ при виїзді з кругового перехрестя. В цьому випадку водій повертає праворуч, а отже має увімкнути правий поворотник (п.п. 9.2 ПДР).

Що вирішує суд

В Україні апеляційні адміністративні суди постійно скасовують штрафи, які поліція виписує за не увімкнення покажчика повороту ліворуч при в’їзді на кругове перехрестя, адже водії діють виключно в межах ПДР.

Поворотник вмикається при виїзді з кола, при в’їзді на коло — не вмикається.

Раніше ми писали, коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки.

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