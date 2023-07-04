Когда нужно включать поворотник на круговом перекрестке

Полиция часто настаивает на включении левого поворотника при въезде на кольцо, однако правила такого не требуют. Фото: auto.ria

Существуют разные мнения относительно того, нужно ли включать поворотник при въезде на круговой перекресток. Но Правила дорожного движения трактуют этот вопрос однозначно.

Управление патрульной полиции призывает включать указатель поворота налево при въезде на круговой перекресток. Считается, что левый поворотник дополнительно информирует других участников движения.

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Но пункт 9.2 ПДД представляет четкий перечень оснований, когда водитель должен подавать предупредительные сигналы световыми указателями поворота:

перед началом движения и остановкой;

перед перестройкой, поворотом или разворотом.

Другие основания для включения указателя поворота в Правилах дорожного движения не прописаны.

Нужно ли включать поворотник при въезде на круг

Дорожный знак "Круговое движение" требует не поворота, разворота или перестройки, а только объезда клумбы. Поэтому включать поворотник при въезде на круговой перекресток не нужно. Направление движения при заезде на круг определяется дорожной разметкой — оно возможно только в одном направлении.

Нужно ли включать поворотник при выезде с круга

Другое дело при выезде с кругового перекрестка. В этом случае водитель поворачивает направо, а значит должен включить правый поворотник (п.п. 9.2 ПДД).

Что решает суд

В Украине апелляционные административные суды постоянно отменяют штрафы, которые полиция выписывает за невключение указателя поворота налево при въезде на круговой перекресток, ведь водители действуют исключительно в пределах ПДД.

Поворотник включается при выезде с круга, при въезде на круг — не включается.

Раньше мы писали, когда можно пересекать двойную осевую линию разметки.

Также сообщалось, какое правило часто нарушают украинские водители.