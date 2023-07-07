Як змусити тримати дистанцію водія іншого авто: чотири способи

При зіткненні буде винним авто, яке їхало позаду. Фото: krot

Існує рекомендація для автолюбителів їхати з інтервалом, що дорівнює половині ширини авто. Але її дотримуються не усі, що загрожує ДТП.

Втім, експерти взагалі не радять наближатися до іншого авто ближче ніж на 3 метри.

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Штрафи для водіїв, які не дотримуються дистанції, не передбачені. Звичайно, при зіткненні буде винним авто, яке їхало позаду. Але від цього водію пошкодженої машини не легше.

Чотири способи змусити авто позаду дотримуватися безпечної дистанції

№ 1

Багаторазово поморгати стоп-сигналами, а паралельно кілька разів поспіль коротко натиснути на гальмо. Якщо водій за вами досвідчений, він зрозуміє значення сигналу.

№ 2

Легко натиснути на гальмо, щоб гальмівні колодки не схопилися, але стоп-сигнал загорівся. Водій позаду вирішить, що ви збираєтеся зупинитися або пригальмовуєте перед поворотом, і сповільнить хід. Після цього додаєте газу і відриваєтеся на безпечну відстань.

№ 3

Плавно пригальмуйте. Водій ззаду теж пригальмує. Після чого додайте газу та уходьте у відрив.

№ 4

Просто дайте себе обігнати.

Експерти не радять наближатися до іншого авто ближче ніж на 3 метри.

Раніше ми писали, коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки. Також повідомляли, як правильно проїхати перехрестя з круговим рухом.