Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв arrow

Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

10 липня 2023 23:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв
Чоловік показує результати алкотестеру. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні нещодавно були внесені зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Одна з основних змін — скасування вимоги про наявність двох свідків при оформленні документів.

Про це пише видання Аutotheme.info.

Читайте також:

Перевірка водіїв

Повідомляється, якщо водія запідозрили у вживанні алкоголю або він перебуває у стані наркотичного сп’яніння, він має пройти огляд безпосередньо на місці зупинки автомобіля. І цей огляд правоохоронці мають здійснювати із застосуванням відеофіксації. 

Причому наявність двох свідків непотрібна. Ця норма скасована Кабінетом Міністрів. 

Таким чином, особи, що порушили закон, будуть швидше притягнуті до відповідальності, а процес аналізу на вміст заборонених речовин буде швидшим.

Повідомляється, що зараз поліція має фіксувати на камеру кожен огляд транспортного засобу, а у разі порушення відео додаватиметься до протоколу.

Нагадаємо, у Києві відкрили спеціальну інклюзивну автошколу. Навчальний заклад запустили в межах проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю" на базі відомчих закладів освіти. 

Це спеціальний проєкт МВС, який реалізується у рамках ініціативи "Без бар’єрів". Зазначається, що головною метою є створення ефективної та комфортної системи адаптації осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами з урахуванням їхніх можливостей та потреб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

16:10 Що відомо про нову жінку Олександра Пономарьова: невже це Марія Яремчук?

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз