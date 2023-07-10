Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв
В Україні нещодавно були внесені зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Одна з основних змін — скасування вимоги про наявність двох свідків при оформленні документів.
Про це пише видання Аutotheme.info.
Перевірка водіїв
Повідомляється, якщо водія запідозрили у вживанні алкоголю або він перебуває у стані наркотичного сп’яніння, він має пройти огляд безпосередньо на місці зупинки автомобіля. І цей огляд правоохоронці мають здійснювати із застосуванням відеофіксації.
Причому наявність двох свідків непотрібна. Ця норма скасована Кабінетом Міністрів.
Таким чином, особи, що порушили закон, будуть швидше притягнуті до відповідальності, а процес аналізу на вміст заборонених речовин буде швидшим.
Повідомляється, що зараз поліція має фіксувати на камеру кожен огляд транспортного засобу, а у разі порушення відео додаватиметься до протоколу.
Нагадаємо, у Києві відкрили спеціальну інклюзивну автошколу. Навчальний заклад запустили в межах проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю" на базі відомчих закладів освіти.
Це спеціальний проєкт МВС, який реалізується у рамках ініціативи "Без бар’єрів". Зазначається, що головною метою є створення ефективної та комфортної системи адаптації осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами з урахуванням їхніх можливостей та потреб.