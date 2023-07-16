Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф
Кермувальники автівок можуть опинитися в такій ситуації, коли їх зупинить на дорозі поліціянт та попросить перевірити рівень алкоголя в крові.
Адвокат Роман Симутін на своїй сторінці у Facebook розповів про три найпопулярніших методи, за якими "розводять" водіїв на чималі штрафи.
Як "розводять" водіїв
Адвокат окреслив три ситуації:
Ситуація 1: Поліція рідко питає водія, чи вживав він алкоголь сьогодні. Здебільшого цікавляться, чи вживали спиртне вчора. Чомусь більшість водіїв відповідають — так. І відразу постає законна причина для перевірки.
Ситуація 2: Поліціянти не зафіксували на відео, що ви були за кермом, але запропонували переставити авто, щоб не заважати іншим учасникам руху. Ви сідаєте за кермо і сумлінно переставляєте авто на 2 метри. Як думаєте, яке відео потрапить до суду та з якого моменту?
Ситуація 3: Ви дихнули в трубочку і прилад показав у межах норми — 0,2 проміле. Вам одразу скажуть дихнути ще раз, повторно. І можете не сумніватися, що прилад покаже стан сп'яніння.
Нагадаємо, в Україні нещодавно були внесені зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Одна з основних змін — скасування вимоги про наявність двох свідків при оформленні документів.
Повідомляється, якщо водія запідозрили у вживанні алкоголю або він перебуває у стані наркотичного сп’яніння, він має пройти огляд безпосередньо на місці зупинки автомобіля. І цей огляд правоохоронці мають здійснювати із застосуванням відеофіксації.