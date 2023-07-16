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Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

16 липня 2023 01:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф
Водійку перевіряють алкотестером на рівень алкоголя в крові. Фото: depositphotos
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Кермувальники автівок можуть опинитися в такій ситуації, коли їх зупинить на дорозі поліціянт та попросить перевірити рівень алкоголя в крові. 

Адвокат Роман Симутін на своїй сторінці у Facebook розповів про три найпопулярніших методи, за якими "розводять" водіїв на чималі штрафи.

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Адвокат окреслив три ситуації:

Ситуація 1: Поліція рідко питає водія, чи вживав він алкоголь сьогодні. Здебільшого цікавляться, чи вживали спиртне вчора. Чомусь більшість водіїв відповідають — так. І відразу постає законна причина для перевірки. 

Ситуація 2: Поліціянти не зафіксували на відео, що ви були за кермом, але запропонували переставити авто, щоб не заважати іншим учасникам руху. Ви сідаєте за кермо і сумлінно переставляєте авто на 2 метри. Як думаєте, яке відео потрапить до суду та з якого моменту?

Ситуація 3: Ви дихнули в трубочку і прилад показав у межах норми — 0,2 проміле. Вам одразу скажуть дихнути ще раз, повторно. І можете не сумніватися, що прилад покаже стан сп'яніння.

Поради адвоката Сімутіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні нещодавно були внесені зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Одна з основних змін — скасування вимоги про наявність двох свідків при оформленні документів.

Повідомляється, якщо водія запідозрили у вживанні алкоголю або він перебуває у стані наркотичного сп’яніння, він має пройти огляд безпосередньо на місці зупинки автомобіля. І цей огляд правоохоронці мають здійснювати із застосуванням відеофіксації. 

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