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Водители могут лишиться 1400 гривен за одну минуту: что написано в законе

16 июля 2023 18:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Водители могут лишиться 1400 гривен за одну минуту: что написано в законе
Водитель сидит в телефоне за рулем. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине водителям могут выписать штраф в 1400 гривен во время разговора по телефону. В законе прописано, что если телефонный разговор не способствует аварийной ситуации, водитель все равно может быть оштрафован на сумму в 510 гривен.

Об этом сообщает "Апостроф".

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Согласно п. 2.9.е Правил дорожного движения, водителям не разрешено пользоваться мобильными устройствами, в том числе держать их в руках, во время управления автомобилем. Если патрульный полицейский замечает, что водитель разговаривает по телефону в процессе вождения, он имеет право остановить его и начать судебное разбирательство.

Отмечается, что если разговор по телефону не приводит к аварийной ситуации, сумма штрафа составит 510 гривен, а если приводит к изменению скорости, направления движения или принятию других мер безопасности другими участниками движения, штраф увеличивается до 1440 гривен. Более того, такое нарушение может влечь за собой более строгие санкции, вплоть до лишения права на управление автомобилем на срок от полугода до года.

Напомним, что водители автомобилей могут оказаться в такой ситуации, когда их остановит на дороге полицейский и попросит проверить уровень алкоголя в крови.

Также мы сообщали, что в Украине недавно были внесены изменения в процедуру проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Одно из основных изменений — отмена требования о наличии двух свидетелей при оформлении документов.

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