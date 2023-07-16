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Водії можуть втратити 1400 гривень за одну хвилину: що написано у законі

16 липня 2023 18:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Водії можуть втратити 1400 гривень за одну хвилину: що написано у законі
Водій сидить у телефоні за кермом. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні водіям можуть виписати штраф 1400 гривень під час розмови по телефону. У законі прописано, що якщо телефонна розмова не сприяє аварійній ситуації, водія все одно може бути оштрафовано на суму 510 гривень.

Про це повідомляє "Апостроф".

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Згідно з п. 2.9.е Правил дорожнього руху, водіям не дозволено користуватися мобільними пристроями, у тому числі тримати їх у руках під час керування автомобілем. Якщо патрульний поліцейський зауважує, що водій розмовляє по телефону у процесі водіння, він має право зупинити його та розпочати судовий розгляд.

Зазначається, що якщо телефонна розмова не призводить до аварійної ситуації, сума штрафу становитиме 510 гривень, а якщо призводить до зміни швидкості, напряму руху або вжиття інших заходів безпеки іншими учасниками руху, штраф збільшується до 1440 гривень. Щобільше, таке порушення може спричиняти суворіші санкції, аж до позбавлення права на керування автомобілем на строк від пів року до року.

Нагадаємо, що водії автомобілів можуть опинитися у такій ситуації, коли їх зупинить на дорозі поліцейський та попросить перевірити рівень алкоголю у крові.

Також ми повідомляли, що в Україні нещодавно було внесено зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Однією з основних змін є скасування вимоги про наявність двох свідків при оформленні документів.

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